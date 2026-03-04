El neobanco brasileño Nubank firmó una alianza con el equipo de futbol Inter Miami CF, el actual campeón de la MLS Cup, que establece a Nu como socio principal de la escuadra donde milita el astro argentino Lionel Messi. El acuerdo es parte de los planes de expansión en Estados Unidos del banco digital, que cuenta con unos 131 millones de clientes en Latinoamérica, de acuerdo a su más reciente reporte financiero. Nu recibió la aprobación para operar como banco en Estados Unidos a finales de enero de 2026 tras haber solicitado la licencia bancaria ante la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) en septiembre de 2025, para operar como Nubank, N.A. Esa licencia la obtuvo en un tiempo breve si se compara con la mexicana, que tardó alrededor de dos años, pues Nu la solicitó ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en octubre de 2023 y recibió la aprobación en abril de 2025. Tras este acuerdo, el nuevo estadio del Inter Miami CF, liderado por el ocho veces ganador del Balón de Oro, Leo Messi, en Miami Freedom Park recibirá oficialmente el nombre de Nu Stadium. El club cuenta con talento internacional de élite como el Rodrigo de Paul, Luis Suárez y Germán Berterame, y estrellas locales en ascenso como Noah Allen e Ian Fray. Cristina Junqueira, cofundadora y encargada del negocio emergente de Nu en Estados Unidos, dijo que “el Nu Stadium anclará nuestra marca en los Estados Unidos, permitiéndonos conectar con una comunidad internacional y diversa mientras construimos la plataforma de tecnología de consumo más influyente del mundo”. Más allá de los derechos de nombre del estadio, el acuerdo incluye un amplio portafolio de activos premium, dijo el neobanco en un comunicado. Asimismo, el logotipo de Nu aparecerá en la parte posterior de la camiseta del Inter Miami CF —una de las más vendidas en el fútbol mundial— como parte de un nuevo activo de la liga que debutará en agosto de 2026. El banco digital está apostando por el posicionamiento en Estados Unidos desde la cancha de los deportes y el entretenimiento, pues el Nu Stadium, cuya inauguración está prevista para el 4 de abril de 2026, será sede no sólo de partidos de futbol, sino que también albergará conciertos de diversos formatos, eventos corporativos y privados con capacidad para 26,700 espectadores.