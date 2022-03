Inflación: para Zuchovicki no se puede tener éxito "combatiéndola con la Secretaría de Comercio"

El economista Claudio Zuchovicki aseguró este viernes que la clave para lograr bajar la inflación está en el Banco Central y explicó que "en ningún país que haya tenido éxito el que combatió la inflación fue la Secretaría de Comercio".

El análisis sobre lo que viene ocurriendo en materia antiinflacionaria y que podría ser el eje de las medidas que anuncie el Presidente en la "guerra contra la inflación".

En diálogo con el periodista Pablo Rossi, en Radio Rivadavia, Zuchovicki admitió que no sabe lo que anunciará el Gobierno y sugirió alguna suba de las tasas de interés pero fue categórico al decir que "una cosa es el discurso y otra lo que puede hacer o las herramientas que se tiene para hacerlo".

En ese sentido, consideró: "Si es por el discurso arrancamos mal. En todos los países del mundo, al menos en los desarrollados, el que maneja la inflación es el Banco Central. Porque está comprobado en el mundo hace mucho tiempo que el efecto más importante es monetario , por eso lo maneja el Banco Central".

Qué está pasando en el pais

En Argentina, hasta el momento la estrategia para combatir la suba de los precios se basa en controles en bocas de expendio , presiones sobre las empresas , restricciones para exportar , y acuerdos más o menos "forzados" con empresas de consumo masivo, para sumar productos a la canasta del programa Precios Cuidados.

Con su habitual tono didáctico, el economista señaló que "si querés salir a regular los precios, lo que vas a hacer es limitar más la oferta, porque nadie produce más con menos incentivos para hacerlo".

"Si no voy a poder exportar, si me van a marcar los precios, si no voy a poder importar cuando lo necesito, si no sé a qué valor voy a reponer la mercadería, todo eso desalienta la inversión", ejemplificó.

Y destacó que " desalentar la inversión es que haya menos oferta de productos , si hay menos oferta de productos, no entiendo cómo va a bajar la inflación, lo que vas a hacer es achicar más la economía y que haya desabastecimiento de varias cosas".

Cuál es el margen del Gobierno

Consultado sobre el rol de la credibilidad en la política económica, el economista fue enfático. "Claramente, no se puede hacer política económica sin credibilidad", dijo, y agregó que como nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, " lo que vendés es confianza de que vas a aplicar una buena ley para ejecutarlo, te equivoques o no".

"La pérdida de la credibilidad es que la gente decida tener la plata en otro lado o escondida debajo del colchón", amplió.

En relación a la carta del secretario de Energía, Darío Martínez al Presidente, cuestionando la política del ministro Martín Guzmán y la posibilidad de que falta gas en el invierno, Zuchovicki avaló la teoría.

Puede falta gas "primero, por falta de inversión en infraestructura en Argentina desde hace mucho tiempo".

Aclaró que " a Argentina le sobra gas, el tema es que no tiene los caños para transportarlos desde el sur a la zona metropolitana o la zona norte del país". Entonces se importa vía gas licuado y ese gas licuado se trae en barcos y requiere dólares.