Inflación: cuánto aumentaron los alimentos mientras estuvieron "congelados"

El rubro Alimentos y Bebidas aumentó un 9,8% desde que comenzó el congelamiento de casi 1400 productos de consumo masivo que aplicó Roberto Feletti días después de asumir como secretario de Comercio Interior. Esta división tuvo una suba mayor al 4% durante diciembre , por lo que se estima que haya cerrado 2021 con un incremento de 48,5%.

El cálculo se basa en la información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Surge de sumar el aumento de precios de la categoría Alimentos y Bebidas desde el primero de octubre - fecha a la que Feletti retrotrajo los precios- hasta fines de diciembre con los relevamientos de consultoras privadas.

Sin embargo, para la consultora Eco Go el aumento de precios desde que se aplicó el congelamiento de precios fue aun mayor . "Si se comparan los precios de la última semana de septiembre contra lo de la última de diciembre, los alimentos aumentaron 13,5% , con alzas en los productos procesados -los que mayormente están congelados- de 8% y de alimentos frescos del 16,7% ", señaló Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora.

El aumento de precios de la categoría Alimentos y Bebidas fue mayor en el cuarto trimestre -cuando se congelaron- que en el tercer trimestre. Según muestran los datos del Indec la inflación acumulada el último trimestre fue de 9,8%, mientras que el anterior había sido de 7,8%.

cuánto aumentaron carne y verduras

Entre los alimentos frescos se destaca la suba de la carne y de las verduras . Solo en diciembre los precios de los distintos cortes de carne vacuna aumentaron en promedio un 9,7% de acuerdo al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva). En noviembre el incremento había sido de 10,7%.

Alimentos y bebidas lleva acumulado un 44,2% de inflación hasta noviembre, y si se tiene en cuenta el desarme progresivo en 2022 del congelamiento de precios y la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, se estima que este año tenga un avance superior .

Para evitarlo, el Gobierno intentará hacer lo mismo que en años previos, consensuar con empresarios y sindicalistas para anclar expectativas.

El año que pasó finalizó con una inflación en este rubro en torno al 48,5 por ciento dado que las consultoras privadas anticipan que el aumento en el último mes de alimentos fue de 4,3%.

De esta forma, el año que terminó tendrá una inflación casi 3 puntos porcentuales por debajo de la de 2019 (53,8%) en 50,5%, pero con un escenario completamente distinto. Tarifas congeladas, dólar pisado y precios de alimentos y medicamentos controlados con medidas como Precios Cuidados.

