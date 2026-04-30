El interés por los utensilios de cocina prácticos y económicos volvió a dispararse tras la llegada de un nuevo producto que promete ahorrar tiempo en la preparación diaria de alimentos. Se trata de un cortador multifuncional que ya genera largas filas en tiendas y que destaca por su versatilidad y precio accesible. Este artículo se posiciona como una solución ideal para quienes buscan optimizar tareas en la cocina sin gastar de más. Con múltiples funciones en un solo dispositivo, permite cortar verduras, frutas o queso de forma rápida, uniforme y segura, convirtiéndose en uno de los productos más demandados del momento. El cortador multifuncional de SilverCrest está diseñado para simplificar la preparación de alimentos mediante diferentes tipos de corte en un solo dispositivo. Gracias a sus cuchillas intercambiables, permite realizar dados, juliana, rodajas o ralladuras finas de manera uniforme. Su funcionamiento es sencillo: los alimentos se colocan sobre la superficie de corte y, mediante presión con la tapa abatible, se deslizan a través de las cuchillas de acero inoxidable. El resultado cae directamente en un recipiente colector, lo que evita ensuciar la cocina y facilita el proceso. Además, incorpora un sistema de manejo seguro con soporte para restos, lo que reduce el riesgo de cortes durante su uso. El cortador multifuncional de SilverCrest se encuentra actualmente en oferta en Lidl de España, con un descuento del 22%. Su precio bajó de 8,99 euros a 6,99 euros, lo que refuerza su atractivo como producto económico y funcional. Está disponible para compra online, lo que facilita su acceso sin necesidad de desplazarse a una tienda física. La alta demanda, sumada a su relación calidad-precio, lo posiciona como uno de los productos más buscados por quienes buscan soluciones prácticas para la cocina. Según la experiencia de usuarios, destaca por su facilidad de uso y el ahorro de tiempo que ofrece en la preparación diaria: “Es fácil de usar y me ahorra un tiempo valioso”, señala uno de los comentarios más destacados.