Invitado a Cuentas Claras, programa de El Cronista Stream, el diputado Hugo Moyano apuntó contra las políticas económicas de Milei, remarcó la “inconstitucionalidad” de la reforma laboral y dio su veredicto sobre quién debería el candidato del peronismo en 2027. Abogado laboralista e hijo del histórico líder de Camioneros, Moyano cuestionó los números de empleo e industria, y cargó contra “una apertura de importaciones que está destruyendo actividades enteras”. Como ejemplo concreto, el legislador puso al sector textil, donde afirmó que “más del 50% de la capacidad instalada está ociosa”. “Hay un industricidio, incluso favoreciendo a supuestos países o ideologías a los que dicen combatir, como China o Brasil, que nos están invadiendo con sus productos”, subrayó. El legislador también rechazó de plano el argumento oficial de que la reforma laboral moderniza el mercado de trabajo. “No está basado en evidencia empírica lo que se dice de la industria del juicio, ese argumento se usa en todo el mundo, lo de la modernización lo venimos escuchando desde la flexibilización de Menem”, afirmó. Y agregó: “Lo que destruye el trabajo son las políticas económicas, no la legislación laboral. Con el DNU 70/23 y la Ley Bases, creció la informalidad. Cuando se dice que descendió el desempleo, no se dice que se destruyeron 23 mil empresas. Lo que creció es el cuentapropismo y la informalidad”. En la misma línea, cuestionó el modelo productivo que propone el Gobierno: “Apuntar solo a lo energético, minero o agro no implica crecimiento en empleo, sí la producción, pero es lo que se está destruyendo de manera más acelerada que en los 90”. Respecto de la reforma laboral en sí misma, Moyano fue enfático en calificarla de inconstitucional y anticipó el camino judicial que, a su juicio, tendrá: “Indefectiblemente esto va a terminar en la Corte. Si tenemos en cuenta la Constitución y los instrumentos internacionales, debería ser indefectible que se declaren inconstitucionales varios artículos: el FAL, el salario dinámico, el banco de horas, el fraccionamiento de vacaciones negociadas con delegados”. Y fue más lejos al comprometerse con una agenda legislativa propia: “Si ganamos en 2027, lo primero que haríamos es bajar la reforma laboral, por la gran inconstitucionalidad de la mayoría de sus artículos”. También puso en duda los números que maneja el Ejecutivo en materia social. “Lo de bajar la pobreza está en duda, la metodología de medición está en duda, por eso renunció Marco Lavagna. Toma segmentos determinados cuando la realidad en el consumo ha cambiado mucho. Y creo que se está percibiendo socialmente”, sostuvo. Llegando al final de la entrevista, Moyano se refirió al escenario electoral que viene y se animó a mencionar un nombre que podría liderar la oposición a Milei Moyano aclaró que hablar de candidatos en este momento “es difícil por el estado de situación en el que se encuentra el país,” y que la construcción debe ser “lo más amplia posible, con un carácter federal”, teniendo en cuenta “realidades regionales” que en el pasado no fueron consideradas. Sin embargo, cuando se le preguntó si le gustaría que el próximo presidente sea un gobernador, el diputado dejó caer una referencia concreta: “No hay que adelantar nombres, pero hay referencias que ya se están mostrando. Axel Kicillof, pese a todo, ha tenido posturas concretas frente a este Gobierno”. “Lógicamente tiene que haber una interna o lo que se decida para que el que demuestre mayor acompañamiento sea quien lidere. Pero Kicillof ya ha dado muestras de que puede enfrentar a Milei a nivel nacional”, remató.