Luego de que la Justicia Nacional del Trabajo definirá suspender preventivamente 82 artículos de la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Javier Milei, muchos se preguntan qué pasará con los cambios sobre la indemnización por despidos. Se trata de uno de los puntos claves de la reforma, a partir de la cual se implementaría un Fondo de Asistencia Laboral que reemplazaba la tradicional forma de pago antes despidos sin causa. Tras una acción iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado Nacional, el juez Raúl Horacio Ojeda, titular del juzgado del trabajo N° 63, ordenó frenar la aplicación de los artículos impugnados hasta que se dicte una sentencia definitiva. Esta suspensión provisoria de la norma impactará sobre aspectos centrales de la reforma laboral, como es el caso del Fondo de Asistencia Laboral. Además, se frenará la implementación del pago en cuotas de las indemnizaciones, que no contemplaba aguinaldos. El juez ordenó la suspensión de 82 artículos de la normativa de la ley 27.802. Los principales artículos impugnados son: Artículo 1°, Artículo 3°, Artículo 6°; Artículo 9°; Artículo 13; Artículo 16; Artículo 17; Artículo 18; Artículo 19; Artículo 23; Artículo 24; Artículo 25; Artículo 26; Artículo 27; Artículo 28; Artículo 30; Artículo 31.; Artículo 32; Artículo 33; Artículo 34.-; Artículo 41; Artículo 42; Artículo 43; Artículo 44; Artículo 46; Artículo 47; Artículo 48; Artículo 50; Artículo 51; Artículo 53.- Artículo 55; Artículo 56; Artículo 57; Artículos 58 a 77; Artículo 79; Artículo 10; Artículo 101; Artículo 107; Artículo 111; Artículo 131; Artículo 132; Artículo 133; Artículo 134; Artículo 135 y 13; Artículo 137; Artículo 138; Artículo 139; Artículo 140; Artículo 141; Artículo 142; Artículo 143; Artículo 145; Artículo 146; Artículo 147; Artículo 148; Artículo 149; Artículo 199; Artículo 207; Artículo 208; Artículo 211. El juez consideró que existe una “verosimilitud del derecho calificada”, es decir, que habrían fundamentos suficientes para sostener que fueron vulneradas garantías constitucionales (principalmente, el principio de protección del trabajo explícito en el art. 14 bis). De esta manera, el fallo evitará efectos jurídicos que sean “irreversibles” hasta que se aguarde a comprobar la validez constitucional de la reforma. No obstante, se espera que el Gobierno apele el fallo y avance con los cambios aprobados en el Congreso.