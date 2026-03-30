La Justicia Nacional del Trabajo dictó este lunes una medida cautelar que suspende de manera preventiva 82 artículos de la reforma laboral que promovió el Gobierno de Javier Milei. Tras una acción declarativa de inconstitucionalidad, iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado Nacional, el juez Raúl Horacio Ojeda, titular del juzgado del trabajo N° 63, ordenó frenar la aplicación de los artículos impugnados hasta que se dicte una sentencia definitiva. Se trata de una suspensión provisoria de la norma, que impacta sobre aspectos centrales de la reforma laboral, como el Fondo de Asistencia Laboral o el derecho a huelga, entre otros puntos claves. El juez ordenó la suspensión de 82 artículos de la normativa de la ley 27.802. Se trata de normativas centrales dentro de la reforma laboral. En este marco, el fallo frenará el Fondo de Asistencia Laboral (artículos 58 a 77) que reemplazaba las indemnizaciones por despido. También se suspendieron las limitaciones al derecho a huelga, la creación del banco de horas, la fragmentación de las vacaciones, la derogación de la Ley de Teletrabajo y el pago en cuotas de las indemnizaciones sin contemplar aguinaldos. Además, quedaron en suspenso los artículos 131 a 149 que modificaban aspectos del funcionamiento sindical, como los convenios, los aportes sindicales o la composición de comisiones negociadoras, entre otros puntos. El juez consideró que existe una “verosimilitud del derecho calificada”, es decir, que habrían fundamentos suficientes para sostener que fueron vulneradas garantías constitucionales (principalmente, el principio de protección del trabajo explicítico en el art. 14 bis). De esta manera, el fallo evitará efectos jurídicos que sean “irreversibles” hasta que se aguarde a comprobar la validez constitucional de la reforma. No obstante, se espera que el Gobierno apele el fallo.