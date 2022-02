Incendios en Corrientes: Gerardo Milman explicó por qué la oposición quiere derogar una ley de La Cámpora

En las últimas horas, un grupo de diputados nacionales de la oposición encabezados por Gerardo Milman (PRO) presentó un proyecto para derogar la Ley 27.604 de Manejo del Fuego sancionada a fines de 2020 con el impulso del líder de La Cámpora, Máximo Kirchner , que prohíbe el cambio de la actividad desarrollada en los campos afectados por incendio



Milman explicó que "esa ley arrancó mal de entrada, en los debates de los días en los que se discutió la norma en la Cámara de Diputados. Fueron jornadas en las que se dieron los incendios en la costa del Paraná y Máximo Kirchner y Carlos Heller dijeron que los productores se 'autoincendiaban' para vender luego esas tierras a los sojeros. Luego sacaron la ley".

El hoy diputado nacional puntualizó en el mismo sentido: " La ley hacia que si vos tenías un incendio no pudieras vender, lo cual ahora, con lo que pasó en Corrientes, termina resultando un disparate . Muestra lo ridículo del planteo. Por eso, nosotros pedimos la derogación. Y si logramos que se trate en Comisión, vamos a pedir la introducción de un artículo puntual para poder lograr la retroactividad. Para que la sanción les quepa a los productores correntinos".

Milman no descartó la posibilidad de que algún que otro productor correntino iniciara incendios por su cuenta, aunque hizo una salvedad. "En todo caso que haya una investigación penal sobre los productores que iniciaron algunos incendios pero tengamos claro que nada tiene que ver con el incendio de los campos correntinos".

Para el otrora secretario de Seguridad Interior, la norma sancionada por Máximo Kirchner no tiene nada destacable.

"No sirve, incluso yo presenté en 2016 un proyecto para la creación del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), integrado por el Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, el Consejo Federal de Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil y la Secretaría Ejecutiva. Pero el kirchnerismo jamás lo hizo funcionar".

Al mismo respecto, Milman explicó: "La idea era que allí se coordinaran de manera integral las políticas medioambientales. Está basado en lo que pide Naciones Unidas. Hay varios tratados que te dicen como tenés que tratar este tipo de situaciones".

En lo que refiere a lo local, el diputado nacional analizó: "Acá lo que hubo es cero coordinación entre Nación y la provincia . Este problema no es nuevo. Es necesario avanzar en licitaciones por camiones hidrantes o helicópteros, donde competís con países como Chile y Canadá, entonces tenés que hacerlo con tiempo de sobra. Este tipo de hechos avanza rápido por el cambio climático, entonces tenés que tener una previsión anterior. Y acá no hicieron nada de nada. Para cuando llegan los incendios no hay helicóptero ni aviones".