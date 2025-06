Impuesto a las Ganancias: qué retenciones aplicará ARCA

En medio del lanzamiento del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), los contadores exigen que se actualice la Resolución General 830/2000 sobre retenciones y el fisco nacional, a cargo de Juan Pazo, ya tomó una decisión al respecto.

" El sistema de retenciones de la RG 830/2000 implica que cuando una empresa o una persona hace pago a sus proveedores o servicios tienen que retenerle impuesto a las Ganancias . En su momento era cuando se hacían pagos grandes, pero eso quedo congelado hace años, lo que lleva a hacerlo por montos ínfimos", sostuvo la contadora Elisabet Piacentini.

"Queremos evidenciar la preocupación manifiesta de colegas y contribuyentes ante la falta de actualización de los importes establecidos en el Régimen de Retención del Impuesto a las Ganancias dispuesto en la Resolución General de ARCA 830/2000", afirmaron en el comunicado del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Y con ello, solicitaron al director ejecutivo del organismo, adecuar los importes "para generar alivio financiero a los contribuyentes y evitar la acumulación de saldos a favor generados por retenciones que impactan de lleno en la capacidad económica-financiera de los contribuyentes".

Es que si bien que en octubre de 2023 -y ante la solicitud del Consejo- se actualizó el rubro profesionales liberales y oficios mediante la Resolución General 5423/2023, los demás objetos no se ajustan desde el 1º de agosto de 2019.

Pero el fisco nacional ya habría tomado una decisión al respecto. Según pudo saber El Cronista con fuentes oficiales de la ARCA, la solicitud del Consejo no está en consideración hasta ahora. Por lo que continuarán los efectos sobre los contribuyentes.

Piacentini puso como ejemplo que se deben hacer durante operaciones corrientes como el pago del alquiler de un inmueble en donde el monto quedo en $ 11.200 y a partir de allí se retiene un 6% de Impuesto a las Ganancias. O los honorarios profesionales donde el mínimo imponible es de $ 160 mil y a partir de allí escala.

En la carta que le envió el Consejo, con firma de la presidenta, Gabriela Russo, se detallan todos los conceptos sujetos a retención, el porcentaje según se encuentren inscriptos o no y los montos no sujetos a retención. Además de cómo quedarían, estos últimos, con el coeficiente de actualización julio 19-abril 2025.

Así, por ejemplo, las regalías, interés accionario, excedentes y retornos distribuidos entre asociados, cooperativas y las obligaciones de no hacer, o por abandono o no ejercicio de una actividad que tienen un monto no sujeto a retención de $ 7870 pasaría a $ 293.139,84.

Tabla extraída de la carta que envió el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires a la ARCA.

"Todo el tiempo tenes que retener y después mandárselo a la ARCA, es todo un trabajo administrativo que tienen que hacer las pequeñas y medianas empresas (pymes)", marcó. Una situación que no se produce en el caso de los monotributistas siendo esta uno de los motivos que se contempla para no pasar a pagar Ganancias.

Frente a esta situación, la decisión del fisco de por ahora no contemplar la actualización de las retenciones por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) resulta contradictoria sobre todo si se tienen en consideración el RSG que plantea el Gobierno para el "plan colchón".

Aunque, el motivo por el que no se actualiza está relacionada con la recaudación. "En cada prestación profesional, de servicio y de venta de bienes, el fisco quiere cobrar por adelantado, y el método más tradicional es la retención en la fuente: cuando se paga", sostuvo el socio de Ghirardotti & Ghirardotti, Mariano Ghirardotti.