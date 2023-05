Impuesto a las Ganancias: habilitan exención para un nuevo grupo de trabajadores ¿en qué casos aplica?

Este lunes el Gobierno efectivizó una nueva exención al Impuesto a las Ganancias aprobada por el Congreso: se trata de la eliminación del pago del gravamen sobre toda guardia médica computada.

La medida fue definida en el Senado el pasado miércoles 19 de abril y se oficializó hoy en el Boletín Oficial a través del Decreto 260/2023 que porta las firmas del presidente Alberto Fernández , el jefe de Gabinete, Agustín Rossi , y el ministro de Economía, Sergio Massa , para aprobar la Ley 27.718.

Esta modifica el artículo 27° de la Ley del Impuesto a las Ganancias para desligar a todo pago en concepto de guardias médicas de este impuesto que reducía la disponibilidad de profesionales para este trabajo crítico.

Impuesto a las Ganancias: la nueva exención para trabajadores de la salud

La nueva ley exime del pago del Impuesto a las Ganancias a "las remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias, ya sean activas o pasivas, y horas extras".

Esta aplica tanto a los profesionales de la medicina como a los técnicos, a los auxiliares y al personal operativo de los sistemas de salud de todo el país, ya sea que se desempeñen en centros privados o estatales.

Este beneficio comenzará a correr con los salarios devengados por el mes de mayo, los cuales se pagarán a partir del próximo 1° de junio, y se verá reflejado en el recibo de sueldo bajo la siguiente leyenda: "Exención segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Impuesto a las Ganancias para las trabajadoras y trabajadores de la salud" .



Cabe resaltar que la exención corre únicamente para los profesionales de la salud inscriptos en relación de dependencia: quiénes se encuentren dentro del régimen general (Responsable Inscripto) y tributen Ganancias por su trabajo en guardias no podrán acceder a este paliativo. Por su parte, los trabajadores de la salud inscriptos en el Monotributo tampoco gozarán de beneficios fiscales de ningún tipo.

A fines del año pasado, el Congreso aprobó una medida que serviría como precursora a la actual: se eliminó el pago de Ganancias para los profesionales de la salud que hiciesen cuatro guardias de 24 horas o más por mes.

Sin embargo, esto no fue suficiente dado que muchos profesionales de la medicina seguían optando por no realizar las guardias al no obtener retribución alguna de estas por verse expuestas al gravamen. Es por esto que se propuso esta modificación de la Ley 27.718 para que aplique a toda guardia, medida que el Senado terminó de aprobar en abril de este año.

A este beneficio para trabajadores de salud que tributan Ganancias se le suma el aumento del mínimo no imponible del impuesto a $ 506.230 brutos que el Gobierno dispuso el mes pasado para ajustar este piso al avance inflacionario.