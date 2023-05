Impuesto a las Ganancias: el Gobierno confirmó nuevo piso, ¿cuántos trabajadores se benefician por provincia?

El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó que en mayo se modificará el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. A partir de esta medida, solo pagarán los que perciban una remuneración superior a los $ 506.230.

Tal como se anunció hace dos semanas, la disposición generará alivio fiscal a más de 250.000 trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia, especificó el titular del palacio de Hacienda, en su cuenta de Twitter.

A partir de mayo hemos decidido aumentar el piso por el cual se comienza a pagar el Impuesto a las Ganancias a 506.230 pesos, llevando alivio fiscal a más de 250.000 trabajadores que dejarán de pagarlo cada mes.

Además, se determinó que en los meses donde la remuneración bruta supere los $ 506.230, pero sea inferior a los $ 583.851, los agentes de retención computarán una deducción especial incrementada.

"Junto con este nuevo incremento interanual del 125% del piso de Ganancias, en abril avanzamos para que las horas extras, los viáticos y los bonos por productividad, entre otros conceptos, no estén alcanzados por el impuesto: Un beneficio para 600.000 empleados", destacó el Ministro.

El aumento del piso se basa en la variación del RIPTE, el índice que mide la evolución de los salarios, desde octubre de 2022 y febrero de 2023 que fue de 25,9 %.

En este marco, Massa sentenció: "Este nuevo alivio fiscal es clave para que el impuesto no afecte los aumentos salariales y son parte de nuestro compromiso constante por mejorar el poder adquisitivo y de compra de la gente".

Desde la entidad a cargo de Carlos Castagneto indicaron que, para gozar de estas exenciones, los contribuyentes no deberán realizar ninguna gestión extra: "Esto significa que no debe realizarse la rectificación del F.572 web anteriormente presentado", explica AFIP. En cambio, serán los empleadores los encargados de "reliquidar y reintegrar - en caso de corresponder - dichas deducciones" en base al nuevo mínimo no imponible de $ 506.230.