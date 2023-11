Importaciones récord y escasez de divisas: las "inconsistencias" continúan frenando los pagos

A poco de conocer definiciones del escenario político, y las primeras medidas que den señales del rumbo de la economía, el precio del dólar continúa incentivando las importaciones de todos los sectores de la economía y, en consecuencia, las "inconsistencias" que vienen apaciguando el giro de divisas al exterior , se multiplican.



Pese al escenario de falta de dólares, en octubre, las importaciones se encaminan a superar los u$s 64.000 millones , lo que marcará el segundo mejor registro en 5 años según anticipó El Cronista con datos oficiales preliminares; la situación genera desconcierto en el circuito importador que se topa con problemas para importar desde mediados de 2022.

Por un lado, las importaciones se estabilizaron en torno a los u$s 6.000 millones mensuales y lejos de las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI), en lugar de bajar el gasto a la mitad, el Gobierno optó por sostener el nivel para no frenar la actividad económica; sin embargo, la falta de dólares llevó a tope el endeudamiento en el exterior.

Por eso, actualmente, "importar se importa, pero no sale un dólar" aseguró el ejecutivo de una de las principales empresas de gestión de importación y exportación y agregó que esta semana se cumple un mes de "parálisis" en los giros al exterior.

En ese sentido explicó que las operaciones se siguen realizando, pero con pagos diferidos; "al momento del vencimiento de la fecha de pago, con la mercadería nacionalizada e incluso vendida, se profundizan las dificultades con distintos errores que surgen en el validador".

"El último pago al FMI dejó muy pocas reservas" asumen los importadores y entienden que "hasta que no se acumulen más reservas no se van a agilizar pagos al exterior" .

A los 5 errores que el sistema comenzó a arrojar en agosto -semanas antes a las PASO-, en el último mes se agregaron nuevas inconsistencias.

"Dado el alto nivel de errores que se presentan, las entidades financieras están solicitando que los importadores realicen la validación antes de presentar la documentación" , explicó en su blog la consultora Yanina Lojo pero aclaró que eso no garantiza que cuando finalmente el banco va a controlar. el sistema arroje la leyenda: "Con Inconsistencia".

Acceso restringido

Entre los errores detectados en las últimas semanas se destaca el "27" porque "Falta la fecha de acceso al mercado" que se puede dar porque nunca se asignó fecha definitiva a la SIRA luego de que se nacionalizara la mercadería, como que se "blanqueara" - es decir, se borró -, la fecha de acceso al mercado que tenía asignada.

En el caso del "13" que indica que "La Declaración Anticipada invocada debe estar en estado SALIDA", la especialista marcó que es un error de carga del importador, ya que está queriendo consultar para pagar cuando ya se hizo el despacho y la SIRA cambió de estado a "CANCELADA".

"Siempre que vamos a pagar y ya contamos con el registro de ingreso aduanero, la validación debe hacerse con el registro y no con la SIRA . Al cambiar este dato, el error se soluciona", indicó.

Además se suma el error "10" cuando la pantalla indica que "El monto solicitado supera el monto disponible del Part" que se vincula con el INCOTERM (abreviatura de International Commercial Terms), los términos utilizados en los contratos internacionales que detallan las obligaciones de cada una de las partes (exportador-vendedor e importador-comprador) a la hora de entregar las mercancías.

Por último, se advirtió el mensaje "El ordenante de pago no se corresponde con la declaración aduanera" (Errores 18 y 29) que reflejan que la validación no se está haciendo con el CUIT de quien hizo la destinación aduanera.

"Al ingresar a la CCUCE no se puede modificar el CUIT del ordenante, por lo que hay que chequear cómo se está ingresando y si estamos entrando por otra empresa, primero realizar la delegación del servicio , y confirmar que ésta se ha realizado adecuadamente", recomendó Lojo.

Sobre las respuestas a los descargos que se hacen a través del sistema (multinota aduanera -MUELA) o vía correo a la Secretaría de Comercio, dijo que "en los últimos días el porcentaje de operaciones que se han podido validar y que por lo tanto pudieron finalmente realizar el pago, es ínfima".

Por ahora, el pronóstico de los importadores es similar: la agilización de pagos llegará con el fortalecimiento de reservas .