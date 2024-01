Importaciones para pymes: el paso a paso para cancelar deuda en el exterior

El Banco Central (BCRA) y el Ministerio de Economía confirmaron que el 80% de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) podrá acceder al mercado único y libre de cambios a partir de febrero para cancelar la totalidad de las deudas comerciales que mantienen en el exterior.

La alternativa que barajaba el sector se confirmó, este viernes, a partir de que la Secretaria de Comercio dio a conocer que el stock obligaciones de los importadores sería "menos de la mitad de lo estimado previamente para el diagnóstico económico" .

La demanda de dólares necesaria para regularizar las deudas con el exterior o con las casas matrices "resulta un 47% menos de la que se estimaba (alrededor de u$s28.800 millones), en base a las fuentes disponibles previas al padrón de la Secretaría de Comercio".

Este resultado permitió generar una alternativa de pago para las pequeñas empresas que no reaccionaron de forma positiva al Bopreal y, al no poder regularizar sus compromisos, se encontraban imposibilitadas para hacer compras al exterior.

"Las empresas que califiquen dentro del segmento Mipyme con deudas registradas en el Padrón por hasta u$s 500.000 tendrán acceso al Mercado Libre de Cambios para saldar sus deudas comerciales con el exterior entre febrero y abril de 2024 ", detalló el comunicado oficial.

Cuándo podrán acceder a los dólares las pymes

Además, detalló que a partir del 10 de febrero próximo podrán acceder por un máximo temporal de hasta u$s 50.000, a partir del 10 de marzo dispondrán de u$s 100.000 y desde el 10 de abril al monto restante de su deuda registrada.

El Bopreal Serie 2

Por otro lado, las empresas Mipymes cuyas deudas comerciales superen los u$s 500.000 tendrán acceso prioritario al bono de tramo corto Bopreal Serie 2, con flujos de amortización en dólares entre julio de 2024 y junio de 2025.

"Los BOPREAL Serie 2 se ofrecerán por un monto máximo de hasta VN u$s 2000 millones y los BOPREAL Serie 3 se ofrecerán por un monto máximo de hasta VN USD 3000 millones. Las convocatorias para suscribir estos instrumentos tendrán lugar durante el mes de febrero, precisó el BCRA.

Las condiciones para acceder a dólares oficiales

A partir de la Comunicación A 7952, la entidad que preside Santiago Bausili estableció las condiciones generales para que las firmas alcanzadas por la nueva normativa accedan al "cupo" de dólares oficiales desde febrero .

En ese sentido, la normativa aclara que el cliente deberá ser una persona humana o jurídica que clasifique como mipyme por eso, será necesario contar con el certificado correspondiente.

Además, accederá aquella firma que haya registrado vía Declaración Jurada (DJDI) la totalidad de sus deudas por importaciones de bienes y servicios en el "Padrón de Deuda Comercial por Importaciones con Proveedores del Exterior" establecido por Resolución General Conjunta 5466/2023 y concordantes.

El sector importador, recibió de forma positiva la nueva herramienta de pago, sin embargo, quedan dudas sobre contradicciones que se detectaron en el texto de la norma y el comunicado oficial.

Por ejemplo, por un lado, se expresa que los pagos realizados en el marco de este mecanismo, en el conjunto de las entidades y por el conjunto de los conceptos, no deberán superar el equivalente al monto declarado en el referido padrón y, adicionalmente, (1.4.1.) no superar el equivalente a u$s 50.000 hasta el 9.3.24 ; y (1.4.2.) no superar el equivalente a u$s 150.000 hasta el 9.4.24.

Las dudas que persisten

Este punto, "deja lugar a interpretaciones diversas", planteó Yanina Lojo, analista de Comercio Internacional y señaló que se espera que el BCRA "ponga claridad" ya que el Comunicado original da otra información.

"Las empresas que califiquen dentro del segmento MiPyME con deudas registradas en el Padrón por hasta u$s 500.000 tendrán acceso al Mercado Libre de Cambios para saldar sus deudas comerciales con el exterior entre febrero y abril de 2024. A partir del 10 de febrero próximo podrán acceder por un máximo temporal de hasta u$s 50.000, a partir del 10 de marzo próximo podrán acceder por un adicional de USD100.000 y a partir del 10 de abril por el monto restante de su deuda registrada".

Por otro lado, como requisito, la operación debe estar declarada en la última presentación vencida del "Relevamiento de activos y pasivos externos".