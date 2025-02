Importaciones: vía libre para traer alimentos de otros dos países

Para combatir la inflación de alimentos que en enero fue de 1,8% pero se aceleró en febrero, a partir de la decisión de Economía de incrementar la oferta de importados en las góndolas del país, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), logró el primer acuerdo de facilitación con Paraguay.

Se trata del convenio pionero luego de la publicación del Decreto Nº 35/2025, del 20 de enero del 2025, que impulsó el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y que estableció "Cambios en el Código Alimentario Argentino para facilitar las importaciones y las exportaciones".

A través de esta medida, el Gobierno nacional busca que los alimentos producidos por la industria nacional, bajen su precio. En enero, la inflación de alimentos fue de 1,8% por debajo del nivel general, sin embargo, es uno de los rubros que está acelerando, según las mediciones privadas.

El avance comercial llega en un momento oportuno para la economía paraguaya, que busca diversificar y fortalecer sus exportaciones con valor agregado explicaron desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) de Paraguay.

Otro país también asoma en el horizonte como proveedor argentino. Ecuador presentó una serie de cartas para poder comercializar sus alimentos en Argentina. Se trata de algo muy incipiente en lo que está trabajando ANMAT.

Con el convenio con Paraguay, sectores como el de alimentos procesados, bebidas y productos agroindustriales podrán expandir su presencia en el mercado argentino sin las trabas técnicas que anteriormente limitaban su competitividad.

Gustavo Giménez, viceministro de Mipymes del país vecino, expresó que el acuerdo celebrado entre ambas entidades regulatorias será, además, de "gran ayuda" en la formalización de la economía paraguaya.

Relación bilateral

Aunque las importaciones desde Paraguay cayeron 15,3% y las exportaciones de la Argentina a ese destino subieron 19,2%, en 2024, el intercambio comercial resultó deficitario en u$s 1878 millones para nuestro país, aun así fue inferior al de 2023 en más de u$s 800 millones (u$s 2.706 millones).

En octubre, a partir de un permiso fitosanitario, Paraguay logró la apertura del mercado argentino para la exportación de tomates y concretó dos cargas por un total de 60 mil kilos, con destino a la provincia de Córdoba.

Asimismo, fuentes del sector privado, indican que avanzan acuerdos con la provincia de Mendoza.

Desde el sector local, indicaron que el acuerdo reciente no afecta el ingreso de productos de origen agropecuario que gira bajo la órbita de SENASA, sino que aplica para productos con un nivel de procesamiento. "Por ejemplo, el ingreso de limón de Chile lo fiscaliza SENASA mientras que el de jugo cítrico corresponde a la ANMAT", precisaron.

En la relación con Paraguay, se controlará la calidad de los procesos sanitarios cada tres meses.

Los principales productos que Argentina exportó a Paraguay en 2023 son Petróleo refinado (u$s 235 millones), Camiones de entrega (u$s 85,7 millones , y Pesticidas (u$s 72,4 millones). Durante los últimos 5 años las exportaciones de Argentina a Paraguay han tenido un decrecimiento a una tasa anualizada de 2,30%, desde u$s 1,31 millones en 2018 a u$s 1,17 millones en 2023.

Por su parte, Paraguay se destaca por el envío de soja - para su procesamiento local- que en 2024 alcanzó los u$s 2.700 millones y energía por u$s 270 millones.

El comercio de alimentos es incipiente, particularmente ingresan bananas (u$s 30 millones) ; productos de panadería (u$s 8 millones); vísceras de animales (u$s 5 millones) y yerba mate (u$s 5 millones).