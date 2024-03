Apertura de importaciones: la letra chica de IVA y Ganancias, cuándo estarán en las góndolas y el cruce de Caputo por el café

En línea con el anuncio del Gobierno para contener la inflación y abrir la "competencia", la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio a conocer la Resolución General N° 5490/2024, que suspende por el lapso de 120 días corridos (16/07/2024) las percepciones de "IVA Adicional" y "Ganancias" para determinadas mercaderías de la canasta básica que se importen para consumo.

En ese marco, mientras lleva adelante su batalla contra el 2x1 o la segunda unidad al 70% en las góndolas, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a apuntar a que la mayor competencia permitirá moderar precios, aunque la industria advierte que e l trato es desigual entre habilitar productos importados mientras se gravan los insumos para producir .

En respuesta a un post de la ex Twitter donde se mostraba el precio de las cápsulas de café en Estados Unidos vs. las góndolas argentinas y reclamaba la apertura de importaciones, Caputo indicó que "en un mes ya van a estar compitiendo con los importados" y auguró una baja de precios. "No creo que vaya a vender mucho más café a esos precios".

En cuando a la letra chica, la AFIP comunicó al Centro de Despachantes de Aduana (CDA) que, a partir de este lunes, los Despachantes de Aduana deberán utilizar el código de ventaja "EXCLU-IVAAD-GAN" en "aquellas destinaciones definitivas de importación para consumo en las que se declaren las Posiciones Arancelarias de los productos listados en los anexos de la norma a fin de gozar del beneficio de la excepción transitoria de los regímenes de percepción del impuesto al valor agregado y al impuesto a las ganancias".

"Al utilizarse dicha ventaja, el Sistema Informático Malvina (SIM) - Kit Declarante - liquidará los conceptos 422 (IVA Adicional) y 424 (Impuesto a las Ganancias) con el atributo X (exceptuado)", indicaron los especialistas.

Disminuir la carga impositiva

La resolución 5490/24 detalla las excepciones a la RG 2281/07, sus modificatorias y su complementaria, que estableció un régimen de percepción del impuesto a las ganancias aplicable a las operaciones de importación definitiva de bienes, salvo que se encuentren exceptuadas, así como un régimen de percepción del impuesto al valor agregado.

"El contexto de alta inflación que atraviesa el país requiere de la implementación de diversas medidas que permitan mitigar sus efectos sobre los sectores más vulnerables", argumenta la norma para justificar la baja de la carga impositiva "a la importación de una canasta de bienes de primera necesidad a efectos de que se genere una reducción de los precios", según detalla la norma para que baje la inflación.

En ese marco, la AFIP oficializó la lista de 76 páginas con posiciones arancelarias de alimentos de la canasta básica y medicamentos que podrán beneficiarse con la reducción del anticipo de IVA y Ganancias por un plazo de 120 días.