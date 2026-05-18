El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en el Diario Oficial de la Federación modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2026, las cuales impondrán nuevas obligaciones a los agentes aduanales respecto a la recopilación y validación de información de personas y empresas dedicadas a operaciones de importación y exportación. Entre los principales cambios destacan la creación de expedientes electrónicos más detallados, revisiones sobre la situación fiscal de los clientes y ajustes en distintos procesos aduaneros. A continuación, los detalles sobre esta disposición en México. Con las nuevas disposiciones, los agentes aduanales deberán conformar un expediente digital individual para cada cliente que realice operaciones de comercio exterior. Dicho expediente deberá incluir documentos como: Además, los contribuyentes tendrán que proporcionar información relacionada con la forma en que llevan a cabo sus actividades, incluyendo datos sobre: La autoridad fiscal también requerirá fotografías de estos bienes, así como una declaración en la que se acredite que existen documentos que comprueban su propiedad o posesión. Otro de los ajustes implementados por el SAT establece que los agentes aduanales deberán corroborar que sus clientes no aparezcan en listas fiscales vinculadas con irregularidades previstas en el Código Fiscal de la Federación. Asimismo, quienes realicen operaciones de comercio exterior deberán manifestar que no mantienen vínculos con contribuyentes incluidos en los listados del SAT ni fueron señalados por emitir comprobantes fiscales falsos. La resolución también señala que los expedientes electrónicos deberán actualizarse cada tres años o cuando exista alguna modificación en la información proporcionada por el cliente. Las modificaciones incluyen ajustes a la denominada manifestación de valor, documento utilizado para declarar el valor de mercancías importadas. Con ello, la autoridad incorporará nuevos criterios para importaciones temporales y determinados pedimentos globales complementarios. Además, en ciertos casos donde no se emplee un pedimento tradicional, la documentación relacionada con el valor de las mercancías deberá presentarse únicamente cuando la autoridad aduanera lo solicite. El DOF también informó cambios en las disposiciones aplicables al régimen de recinto fiscalizado estratégico, utilizado para el manejo, almacenamiento y transformación de mercancías de comercio exterior. La resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, aunque algunas medidas tendrán fechas de aplicación particulares.