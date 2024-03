Qué dice el borrador que arma el Gobierno para abrir la importación de alimentos

El Gobierno tomó la decisión de abrir las importaciones de ciertos productos de la canasta básica y medicamentos, luego de la aceleración que tuvieron los precios de los alimentos y las bebidas en la primera semana de marzo (3,6% según la consultora LCG).

Una medida que se tomó luego de las reuniones que mantuvo el ministro de Economía Luis Caputo con los supermercados minoristas y mayoristas y en la previa de que se conociera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que presentó una baja de 7,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior (13,2%).

"[Se] alentará la importación de productos de la canasta básica cuyo precio en el mercado local sea superior al precio internacional, lo que contribuirá a una mayor competencia, y en consecuencia, a una caída en la inflación y en el nivel de precios", justificaron.

A grandes rasgos, el comunicado oficial del Ministerio de Economía destacaba que entre los "productos beneficiados" se encontrarían la banana, papa, carne de cero, café, atún, derivados del cacao, insecticidas, shampoos , pañales, entre muchos otros.

El Cronista logró acceder de forma exclusiva al borrador sobre el cual trabaja el Gobierno. En el listado de los productos que se podrán importar hoy aparecen:

Carnes bovinas, porcinas, aviar, etc. y derivados.

Pescados y derivados.

Lácteos y derivados.

Huevos.

Hortalizas.

Legumbres.

Frutas.

Frutos secos y demás alimentos primarios.

Especias.

Cereales y sus derivados.

Oleaginosas y sus derivados.

Grasas y aceites.

Preparaciones alimenticias (pastas, salsas, panificados, confituras, enlatados, etc.).

Insumos alimenticios (extractos, concentrados, cacao, etc.).

Cervezas.

Bebidas sin alcohol.

Algodones e hisopos.

Desodorantes corporales.

Máquinas y espuma de afeitar.

Insecticidas de uso personal.

Jabón de tocador.

Pañales descartables.

Papel higiénico.

Pastas dentales.

Preservativos.

Productos para bebes.

Protección femenina.

Shampoo y acondicionador.

Detergentes.

Jabón/detergente para ropa y suavizantes

Lavandina y limpiadores.

Medicamentos acondicionados para la venta al por menor.

Y si bien en las últimas horas el ministro del Interior, Guillermo Francos, deslizó que se evaluaba incluir a dos sectores claves como lo son el textil y el tecnológico. Hasta el momento ninguno de los dos está incluido en los permisos que va a conceder la Secretaría de Comercio, que conduce Pablo Lavigne.



El secretario de Comercio Pablo Lavigne.

En cuanto a las medidas, el oficialismo estableció un cambio en el esquema de pagos: se pasará de cuatro cuotas (a 30, 60, 90 y 120 días) a una sola a 30 días. Además de que se eximirá del pago de las percepciones del impuesto al Valor Agregado (IVA) adicional y de Ganancias por un plazo de 120 días.

¿Receta efectiva?

La proyección del Gobierno, tal como lo afirmó Caputo durante su participación en AmCham, es que la inflación de marzo retornará a un dígito. Siendo un valor que no marca el indicador desde octubre del año pasado (8,3%, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)).

Para el socio de C&T Asesores Económicos Camilo Tiscornia la apertura comercial que se plantea, en la medida en que genere más competencia, ayudará a mantener un nivel de precios más bajo. Pero también contribuirá a la evolución del IPC.



"En un contexto como el actual, donde hay correcciones de precios, permitir importar ciertos productos de la canasta básica y medicamentos hace que esos saltos sean más bajos y eso influye en la inflación", afirmó.

Hay quienes mantienen una posición más crítica respecto a la medida y el impacto, como lo es el especialista en comercio exterior Marcelo Elizondo. "La presentada apertura no es tal en la práctica. Hay montón de obstáculos que no aún no han sido removidos ", aseguró.

Como lo son los "aranceles altos del Mercosur", que alcanzan un promedio de 12% y con picos de 35%, cuando en el resto del mundo no llegan al 4%. O el impuesto PAIS, un tributo que fue fundamental para compensar la caída de la recaudación en febrero.

"El ratio de importaciones en relación del Producto Bruto Interno (PBI) del año pasado dio entre un 15% y 16%. Cuando el promedio latinoamericano es 29% y el mundial 31%. La Argentina debería importar el doble para equiparar el promedio", concluyó.