El comercio exterior argentino atraviesa una transformación estructural definida por la desregulación y la digitalización de los procesos de control. A través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el registro de importadores se rige por las condiciones de cumplimiento normativo y solvencia económica establecidas en la reglamentación vigente. El trámite es completamente digital y se realiza mediante el Sistema Registral. A continuación, te contamos los pasos técnicos y los requisitos actualizados para que puedas empezar a importar y comercializar. Para las empresas y profesionales que buscan escala comercial, el alta en los Registros Especiales Aduaneros es la llave de acceso al Régimen General. Este marco permite operar sin las limitaciones de volumen de los envíos postales, pero es mejor verlo en detalle. Para operar bajo el Régimen General de importación en 2026, una vez obtenida el alta en el registro de ARCA, el proceso se desplaza hacia la gestión operativa y el cumplimiento de la normativa aduanera para el despacho de mercaderías con fines comerciales. Si tu objetivo es revender, no podés utilizar el régimen de Courier (puerta a puerta) de forma habitual, ya que este está limitado a uso personal o muestras. Para reventa, debés operar bajo el Régimen General: Para inscribirse como importador bajo el Régimen General, el declarante debe estar registrado como Responsable Inscripto ante ARCA. Los monotributistas no pueden operar como importadores en este régimen. Quienes estén en el Monotributo deben recategorizarse como Responsables Inscriptos antes de iniciar el trámite. Este punto es determinante y el borrador no lo mencionaba. Para formalizar el alta en el Sistema Registral de ARCA, el contribuyente debe cumplir con los siguientes requisitos: Con datos biométricos actualizados en el sistema de ARCA. En el caso de personas jurídicas, este requisito se extiende a los socios gerentes (en SRL) y al presidente, vicepresidente y directores titulares (en SA). Se declara a través del Sistema Registral - Registros Especiales, opción “F 420/D Declaración de Domicilios”, y luego debe asociarse a la aduana o aduanas a través de las cuales se va a operar. Es el domicilio donde tendrán validez legal las notificaciones de la Dirección General de Aduanas. El contribuyente debe poseer el alta en el Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA) y en el Sistema Informático de Trámites Aduaneros (SITA). Para las personas jurídicas, deben tenerse declarados los socios y los integrantes de los órganos de administración y fiscalización en ejercicio, según el tipo societario de que se trate. Se acredita automáticamente a través del cruce de datos de ARCA. Si el sistema detecta que no se cumple el umbral mínimo vigente, el importador debe constituir una Garantía de Actuación mediante seguro de caución, aval bancario, efectivo o títulos públicos. Se tramita online en el sitio del DNREC (www.dnrec.jus.gov.ar) y debe presentarse vía SITA dentro de los 5 días de validez desde su emisión. En el caso de personas jurídicas, este requisito alcanza a todos los componentes de la misma. Una vez cumplidos todos los requisitos generales, se envía el formulario de declaración jurada N° 420/R seleccionando la opción “Alta”. La documentación complementaria debe presentarse dentro de los 30 días corridos ante cualquiera de las aduanas dependientes de la DGA. El plazo estimado de aprobación es de aproximadamente una semana hábil desde la presentación, aunque puede variar según la aduana. La viabilidad económica de la reventa está sujeta al tratamiento tributario en la aduana. Las empresas con Certificado MiPyME vigente están exentas de los adelantos de IVA y Ganancias en la aduana hasta el 30 de junio de 2026. Quienes no posean este certificado deben abonar dichas percepciones, que operan como crédito fiscal. El escenario operativo actual se define por la eliminación de las barreras burocráticas previas. Tras la derogación del sistema SIRA en 2023 y la posterior eliminación del SEDI (Sistema Estadístico de Importaciones) en febrero de 2025 (RG Conjunta 5651/2025), no existe en Argentina ninguna declaración estadística previa de carácter obligatorio. Con la documentación comercial en regla, el importador procede directamente a la destinación aduanera. Sin embargo, la ausencia de permisos previos no exime al operador del cumplimiento de las normativas de fondo. A través del régimen de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEA), persisten los controles sanitarios y de seguridad. Según el rubro, se requiere la intervención de la ANMAT (alimentos, cosméticos, salud) o certificaciones de seguridad y etiquetado ante el INTI o la Secretaría de Industria y Comercio (electrónicos, juguetes, textiles). Una vez oficializado el despacho, el sistema asigna un nivel de control: Este esquema traslada la responsabilidad del cumplimiento normativo al importador al momento de la venta o uso de la mercadería, agilizando significativamente el ingreso de los bienes al territorio nacional. Toda operación debe registrarse en el Sistema Informático Malvina (SIM). Allí, el despachante oficializa la destinación y los sistemas de ARCA validan la consistencia entre la mercadería declarada, la situación tributaria del importador y el cumplimiento de las normativas vigentes. Tené en cuenta que, dada la velocidad de los cambios regulatorios en la materia, conviene siempre consultar con un despachante de aduana registrado ante el Centro de Despachantes de Aduana (CDA) antes de iniciar operaciones.