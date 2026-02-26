La medida se enmarca en el Régimen de Ventanilla Única de Comercio Exterior, creado en 2016 por el Decreto 1079, y busca simplificar y digitalizar los trámites, garantizando la interoperabilidad de la información entre la autoridad de aplicación y los organismos participantes del comercio exterior. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incorporó el Registro de Importaciones del Sector Editorial (RISE) a la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA), permitiendo a los importadores del sector gestionar sus constancias de inscripción de manera digital, ágil y segura. Así lo establece la Resolución General 5826/2026, publicada esta semana en el Boletín Oficial, mediante la cual se oficializa la incorporación de RISE a VUCEA, consolidando los procesos de control y seguimiento de las importaciones de papeles y materiales destinados a la impresión de libros, diarios, directorios y publicaciones periódicas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio un paso clave en la modernización del sector editorial al incorporar el Registro de Importaciones del Sector Editorial (RISE) a la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA). Según la Resolución General 5826/2026 publicada esta semana en el Boletín Oficial, esta integración permitirá a los importadores gestionar sus constancias de inscripción de forma 100% digital, eliminando trámites presenciales y optimizando el seguimiento de materiales destinados a la impresión de libros, diarios y revistas. La integración tecnológica entre el sistema RISE y el Sistema Informático MALVINA (SIM) trae ventajas directas para las empresas del sector: Alícuota 0% automática: La validación digital permitirá aplicar el beneficio de derechos de importación del 0% de forma automática, sin necesidad de intervenciones manuales. Interoperabilidad: Los datos circularán entre ARCA y los organismos de control de manera transparente y segura. Agilidad en la cadena: Se reducen los tiempos de espera para la liberación de insumos críticos para la industria gráfica y editorial. “La medida busca garantizar la interoperabilidad de la información y simplificar procesos que antes requerían una carga administrativa mayor”, destaca la resolución. Actualmente, la plataforma VUCEA ya gestiona más de 400 procedimientos de comercio exterior. Para el sector editorial, los cambios operativos seguirán el siguiente cronograma: La medida que alcanza a Papeles y materiales para libros, diarios, directorios y periódicos, entrará en vigencia\t10 días hábiles posteriores al 24 de febrero de 2026.