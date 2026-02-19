Mientras el Gobierno busca que se apruebe la Reforma Laboral y en medio de una ola de cierre de empresas con impacto en el empleo, un informe privado alerta que, como consecuencia del salto abrupto de las importaciones, sectores clave como línea blanca, textil y maquinaria agrícola lideran despidos. Bajo un esquema de “apertura comercial acelerada”, el país ha experimentado un crecimiento exponencial de las importaciones en 2025 que, según el último informe de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), no reconoce antecedentes en términos de magnitud y velocidad. Entre los factores principales que configuraron lo que APYME describe como un “esquema de incentivos” para desplazar la producción local se destaca el tipo de cambio apreciado lo que abarata los productos extranjeros; apertura comercial drástica en un contexto internacional adverso. Mientras el mundo (EE. UU., China y Europa) levanta barreras proteccionistas para resguardar su empleo, Argentina avanzó en sentido contrario, convirtiéndose en el destino de los excedentes productivos globales. Esta dinámica se refleja en un dato contundente: en diciembre de 2025, 13.079 empresas realizaron operaciones de importación, la cifra más alta para ese mes en los últimos ocho años. Desde distintitas entidades industriales alertaron que “el cierre de FATE no es un hecho aislado” y pusieron el foco en el impacto laboral que ya descuenta 65.000 puestos formales. Un informe de CEPA donde sistematiza los casos de despidos, cierres, suspensiones, crisis, riesgo de cierre, retiros voluntarios, quiebras y ventas de unidades productivas en todo el país destacó que desde las elecciones del 26 de octubre de 2025, los conflictos pasaron de 24 a 42 por mes. El informe detalla incrementos en las cantidades importadas que, en muchas cadenas, superan el 100% respecto a 2024. El ranking de los sectores más afectados por la competencia directa de bienes finales son los que vienen generando mayor desempleo en el último año. La cadena del mueble registró un aumento acumulado de importaciones del 256% en cantidades y del 160,8% en valor respecto a 2024. Durante 2025 se alcanzaron valores récord con 55 mil toneladas importadas por u$s 152 millones. Sobresalen los incrementos en muebles de oficina de madera (781%), muebles de cocina (540%), dormitorios (563%) y colchones (360%). En la línea blanca, las importaciones acumuladas crecieron 220,4% en cantidades y 69,4% en valor en comparación con 2024. Se alcanzaron máximos históricos con 158.297 toneladas importadas por u$s 1224 millones. Las importaciones de heladeras aumentaron 372% y las de lavarropas 825%. Los fideos secos registraron en el período enero–diciembre de 2025 un incremento de importaciones del 170,7% en cantidades y del 136% en valor respecto a 2024. Se alcanzaron máximos históricos para toda la serie, con 9.392 toneladas importadas por u$s 22,7 millones. La maquinaria agrícola presentó un incremento acumulado del 120,5% en cantidades y del 103% en valor respecto a 2024, alcanzando cifras récord de 192.172 toneladas por u$s 2144 millones. Se destacan las subas en sembradoras (242%), pulverizadoras (184%), cosechadoras (110%) y tractores (71%). El sector cárnico acumuló en 2025 importaciones 108,7% superiores a las de 2024 en términos de cantidades. En valor, las importaciones resultaron 103,7% mayores que en 2024 y 84,9% superiores a 2023, alcanzando cifras récord de 148.608 toneladas por u$s 624 millones. Se destacan los incrementos en carne de cerdo (142,7%), embutidos (143,2%) y pollo (388,7%). En la cadena láctea, entre enero y diciembre de 2025 las importaciones aumentaron 95,4% en cantidades y 28,3% en valor respecto a 2024. El año cerró con el mayor nivel de importaciones de toda la serie, alcanzando 297.990 toneladas por u$s 1119 millones. Se destacan los incrementos en manteca (91,2%) y queso crema (248,6%). Las importaciones de juguetes crecieron de manera acumulada 87,2% respecto a 2024, alcanzando un récord histórico de 35.221 toneladas por u$s 302 millones. Se destacan los aumentos en rompecabezas (104,5%), triciclos, patines y juguetes con ruedas (131,4%) y artículos de Navidad (61,4%), todos con los valores más altos de los últimos diez años. La industria del calzado registró durante 2025 un aumento acumulado del 79% respecto a 2024 y del 67,6% en relación a 2023. En términos de valor, las importaciones crecieron 50,4% interanual. El año 2025 presenta valores récord para toda la serie analizada desde 2014, con 39.181 toneladas importadas por un monto de u$s 825 millones. La cadena textil presentó un aumento acumulado de importaciones del 67,3% respecto a 2024, alcanzando máximos históricos de 407 mil toneladas por u$s 1831 millones. Se destacan los incrementos en prendas (157,8%) y tejidos (86,8%). En la cadena automotriz, entre enero y diciembre de 2025 las importaciones registraron un crecimiento acumulado del 55,9% en cantidades respecto al mismo período de 2024. En términos de valor, se verificó un aumento del 66,7%, alcanzando el récord de u$s 12.841 millones. Dentro del sector, las importaciones de autopartes crecieron 12%, las de colectivos 158,7% y las de motovehículos 104%. Los materiales para la construcción registraron en 2025 un volumen importado 54,6% superior al de 2024. En términos de valor, el incremento fue del 10,7%, alcanzando un récord histórico de u$s 1402 millones. Se destacan los aumentos en materiales eléctricos (31,3%), sanitarios (96,9%), grifería (20,3%) y cerámicos (20,4%). Las frutas y verduras alcanzaron en términos acumulados el mayor nivel de importaciones de toda la serie, con un aumento del 16% respecto a 2024, totalizando 756.260 toneladas por u$s 813 millones. Se destacan los incrementos en naranja (170,3%) y legumbres (158,4%). De las doce cadenas seleccionadas, nueve presentan pérdida de empleo, destacándose Línea blanca (1029 puestos), Maquinaria agrícola (964) y Automotriz (830), concentrando una parte sustancial de la caída del empleo industrial en la provincia de Santa Fe La “reconversión” de empresas productoras en importadoras tiene un correlato directo en el mercado laboral. De las doce cadenas industriales relevadas por APYME, nueve presentan pérdida neta de empleo. La provincia de Santa Fe aparece como una de las zonas más castigadas. A septiembre de 2025, se registraron 2.341 empresas menos en la provincia en comparación con fines de 2023, de las cuales casi 300 pertenecen al sector manufacturero. La caída del empleo se concentra principalmente en Maquinaria Agrícola (-964 puestos) y el sector Automotriz (-830), que a pesar de importar un récord de USD 12.841 millones, no logra traccionar la mano de obra local. Si bien en el último trimestre de 2025 se observó una ligera desaceleración mensual debido a la volatilidad del tipo de cambio real, la tendencia interanual sigue siendo positiva. Las importaciones de bienes finales (que compiten con la industria nacional) se ubicaron un 44,4% por encima de los niveles de inicio de 2024. El informe concluye advirtiendo sobre la “autonomía estratégica” del país. Mientras las potencias mundiales profundizan sus políticas de resguardo interno para sostener empleos de calidad, Argentina queda expuesta a una competencia que, para las pymes locales, resulta imposible de sostener bajo las actuales condiciones macroeconómicas.