IFE 5 de ANSES: hasta cuándo hay tiempo de inscribirse al bono de Refuerzo Alimentario de $ 45.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara el calendario de pagos para el mes de noviembre, que trae incluido el nuevo Refuerzo Alimentario, popularmente llamado IFE 5. La inscripción para este bono ya está abierta y, en sus primeros días, registró 800.407 solicitudes.

De acuerdo con la información oficial, el beneficio pretende facilitar el acceso a la Canasta Básica Alimentaria para los sectores más vulnerables del país, y que no reciben asistencia social ni tienen trabajo registrado.

ANSES: ¿Cuándo se cobra IFE 5?

El Refuerzo Alimentario de la ANSES consiste en un bono de $ 45.000 que se empezará a cobrar desde el lunes 14 de noviembre y se dividirá en dos pagos de $ 22.500. La segunda cuota se pagará en diciembre. Además, el calendario se abonará según la terminación del DNI.

Según indicó el ministro de Economía, Sergio Massa, podrán cobrar el beneficio aquellas personas que "hoy no tienen nada: no tienen un plan, no tienen la Asignación Universal, no tienen seguro de desempleo, no tienen trabajo y sienten que el Estado no los está protegiendo".

ANSES: ¿Cuáles son los requisitos para el IFE 5?

El bono está destinado exclusivamente para quienes se encuentran en una situación de indigencia y todavía no recibieron una ayuda por parte del Estado. En este sentido, los requisitos para acceder a los $ 45.000 son:

Tener entre 18 y 64 años

No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo

No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo o Potenciar Trabajo, entre otras)

No contar con Obra Social o Prepaga

Mi ANSES: ¿hasta cuándo hay tiempo de inscribirse?

La inscripción al refuerzo alimentario está abierta desde el 24 de octubre y se mantendrá, al menos, por dos semanas, es decir hasta el 7 de noviembre. El trámite para acceder al beneficio es simple y puede realizarse en pocos pasos.

ANSES: ¿Dónde inscribirse para cobrar el IFE 5?

Para inscribirse, los interesados pueden ir de manera presencial, y sin turno, a las oficinas que la ANSES tiene distribuidas a lo largo del país. Si no, el trámite puede realizarse también a través de la web del organismo, donde el solicitante podrá acceder al formulario virtual.



Allí, el usuario deberá indicar sus datos personales a modo de declaración jurada para que la ANSES evalúe cada situación personal. La información más reciente sobre el proceso de inscripción indica que 800.407 mil personas ya se anotaron para acceder al Refuerzo Alimentario.