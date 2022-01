Milei, picante con una diputada de JxC: "Me pagan mejor de lo que le pagan a usted"

Javier Milei protagonizó otro cruce polémico tras las repercusiones por su renuncia a la dieta como diputado nacional, que el economista sorteará entre sus seguidores.

Sucedió durante una entrevista con el canal LN+ donde fue consultado por reacción de la diputada de JxC, Sabrina Ajmechet, quien criticó había criticado su iniciativa y se preguntó de qué vivía.

"¿De qué vivo? Bueno, le voy a contar señora. Mi primera promesa de campaña fue renunciar a mi trabajo en el sector privado. O sea, el día 9 de diciembre, yo siendo economista jefe de uno de los tres grupos económicos más grandes de Argentina renuncié. No sé cuántos se animan a hacer eso", comenzó el legislador de La Libertad Avanza.

Y en una chicana a Ajmechet, agregó: "Por una cuestión filosófica no quiero vivir de sacarle el dinero por la fuerza a la gente. Entonces, renuncié a la dieta. ¿De qué vivo? Lo voy a contar y lo pueden chequear, vivo de dar conferencias y me pagan muchísimo más de lo que le pagarían a usted por hablar de historia, vendo libros, doy clases. No tengo problema".

El sorteo de la dieta de Milei

Milei anunció la semana pasada que sortearía su dieta de diputado nacional. Son unos $ 205 mil que estarán a disposición del ganador. Hasta este lunes la cifra de inscriptos en la página habilitada llegaba a 800 mil .

La compulsa del sueldo de Milei cosechó cierto atractivo, con más de 5.500.000 de visitas que ingresaron a la web desde que se anunció el sorteo. El sitio tuvo momentos en que colapsó, al no resistir la conexión de 20 mil personas por minuto.



Más allá de las intenciones y lo controversial de la apuesta, la iniciativa tuvo sus réditos en términos de comunicación y alcance. La cuenta de Instagram del economista llegó al millón de seguidores: sumó 43 mil en tan sólo dos días.

El sorteo será el 12 de enero y tendrá como marco un acto que se llevará a cabo en Mar del Plata. Tendrá lugar en la charla abierta "La justicia social es injusta", a las 19.30 en Playa Grande en las escalinatas ubicadas en Guardavidas Guillermo Volpe entre Saavedra y Quintana.

El Estado nacional, a través de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, inició una investigación con el fin de indagar sobre la política de privacidad del sorteo que inició Javier Milei para regalar su dieta.

La Agencia de Acceso a la Información Pública, bajo la órbita de la jefatura de Gabinete, confirmó la apertura de un expediente de oficio para indagar sobre las condiciones y las políticas de privacidad del sorteo propuesto por el referente de La Libertad Avanza.

El objetivo del mismo es determinar si se infringió la ley 25.326, de protección de datos personales.

La noticia fue confirmada por el propio organismo estatal al diario La Nación. Allí explicaron que el expediente fue iniciado por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente de la mencionada agencia, debido a que el sitio web donde los postulantes deben brindar su información personal no da cuenta de la política de privacidad a la cual está sujeta la base de datos.