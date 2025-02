Dos embargos seguidos para Milei: tras los u$s 325 millones, ahora EE.UU. habilita la retención de otros u$s 210 millones

La jueza estadounidense Loretta Preska aprobó finalmente un embargo a la Argentina por u$s 210 millones.

La semana pasada, la Corte Suprema de los Estados Unidos había rechazado la apelación de la Argentina por el juicio relacionado con los holdouts y el embargo del colateral de los Bonos Brady por el default del 2001.

Debido a esto, se habilitó a los acreedores a embargar al país por u$s 210 millones en diversas cuentas de la Reserva Federal de Nueva York en EE. UU., Alemania y Suiza.

Los fondos serán ejecutados mediante una orden en la mesa de entrada en la Reserva Federal de Nueva York y entregados al fondo Attestor Master.

Además, la jueza congeló otros u$s 100 millones hasta que otros dos grupos de acreedores terminen con la disputa.

" La jueza Loretta Preska aprueba el embargo de u$s 210 millones correspondientes al colateral de los Bonos Brady . En la misma orden, congela otros u$s 100 millones hasta que dos grupos de acreedores de deuda en default (Attestor Master y Bainbridge Fund), culminen la disputa por estos u$s 100 millones", explicó Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en los juicios que la Argentina enfrenta en el exterior, en su cuenta de X.

"Este embargo ocurre a pocos días de la ejecución de la garantía por USD 325 millones en el caso Cupón PBI Londres", agregó Maril.

Juicio por los cupones del Plan Brady

Aunque en agosto del año pasado la Argentina intentó frenar los embargos ordenados por la jueza Loretta Preska en el juicio por los bonos del Plan Brady, la apelación fue rechazada pocos días atrás por el Máximo Tribunal estadounidense.

Los fondos buitre habían demandado a Argentina y obtuvieron una sentencia favorable en primera instancia, dictada por la jueza Preska, también a cargo del Juicio por YPF. En su fallo, Preska ordenó que Argentina pagara 477 millones de dólares.

Esa condena fue confirmada en agosto por la Corte de Apelaciones de Nueva York. Ambas instancias autorizaron a los holdouts a proceder con los embargos. En un principio, los bienes a embargar eran confidenciales, pero se supo que se trataba de los bonos Brady.

Los abogados del Estado argentino habían solicitado que la Corte impidiera que los acreedores que habían ganado el juicio pudieran acceder a los activos de Argentina.

Estos activos, depositados en una cuenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la Reserva Federal de Nueva York, están asociados a los bonos Brady, emitidos en la década de 1990 y vencidos en marzo de 2023.

Problema para Caputo: otro fallo judicial complica sus planes para conseguir plata

También esta semana, dos días antes de este nuevo embargo ordenado por Preska, los demandantes en el juicio por los bonos conocidos como cupón PBI consiguieron la ejecución de una garantía por u$s 325 millones.

Resta aún negociar los más de u$s 1.000 millones de la sentencia favorable a los tenedores de los títulos.

Los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald consiguieron este miércoles la ejecución de la garantía de u$s 325 millones por el juicio de los bonos que ajustaban en base al crecimiento del PBI.