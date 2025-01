Juicio por YPF: Argentina entregará la información sobre el oro del BCRA y otros activos

Finalmente, la Argentina entregará toda la información sobre las reservas de oro y otros activos que exigió la jueza Loretta Preska en el juicio por la expropiación de YPF. La petrolera estatal le dará el 28 de febrero toda la documentación a la magistrada que lleva adelante el proceso por la expropiación de la petrolera estatal en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

La información había sido requerida por Preska a petición de Burford Capital como parte del proceso judicial en curso, en el que el fondo buitre tiene un fallo a su favor de u$s 16.000 millones.

El abogado Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor , quien anticipó la novedad, explicó que el fallo a favor del Burford Capital dio inicio a un proceso de embargo de activos que requiere la entrega de la información en cuestión.

"Argentina no estaba proporcionando la información porque alegaba que esta le pertenecía al Banco Central y no al Tesoro. Pero Preska consideró que el Gobierno si sabía la ubicación de los activos, tanto del oro como de cuentas en el exterior. Después se verá si son embargables o no", precisó.

El embargo se inició a causa del incumplimiento de la Argentina de sus obligaciones en el caso tras la sentencia y la falta de depósito de la garantía que corresponde a Burford.

De esta forma, la cifra asciende hoy a u$s 17.200 millones, más una tasa de interés del 5,42% anual y honorarios legales, u$s 1.000 millones del total corresponden únicamente a 2025.

Debido a esto, la corte del distrito ya dispuso un cronograma de revelación (discovery) de la información, por lo que el Gobierno tiene poco menos de un mes para presentar los "documentos en su posesión respecto a las reservas de oro del BCRA".

También el próximo 28 de febrero la Argentina deberá completar la presentación de documentos sobre las "cuentas de la República" en el país.

En su fallo, la jueza Preska criticó que "se ha invertido más tiempo y dinero en defender la entrega de estos documentos que en realizar dicha entrega" .

Aunque Argentina recibió un fallo en contra en la causa por YPF, el país sigue apelando. Sin embargo, el caso ya tiene sentencia en corte de primera instancia, lo que en Estados Unidos la convierte en firme, a diferencia de la Argentina.

Por ello, para evitar el proceso de ejecución judicial de la condena, el Gobierno debe depositar una garantía que, con fecha límite al pasado 30 de enero del 2024, aún no se pagó.

Así, la Argentina abre las puertas a que la justicia estadounidense confisque cualquier tipo de activo del país en el exterior, como oro o acciones de YPF, según precisó Maril.

Burford cree que este año podrá cobrar el juicio en el que invirtió u$s 400 millones, para luego vender un 60% de sus derechos sobre este. En su cruzada contra YPF y el Estado argentino, el fondo quiere probar que ambas partes "son lo mismo", ya que la empresa no es independiente.

Su fin último es el de quedarse con el 51% de las acciones que le corresponden al Estado de la petrolera, la cual se encuentra en un gran momento debido a sus planes de expansión y el impulso de Vaca Muerta.