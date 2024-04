La advertencia de Hernán Lacunza sobre el cepo: "No veo las condiciones"

Muchos especularon con la posibilidad de que Javier Milei anunciara la salida del cepo cambiario durante la cadena nacional de este lunes. Hernán Lacunza no fue uno de ellos. Es que para el ex ministro de Economía las condiciones "aún no están dadas y el Gobierno lo sabe perfectamente".

"Para salir del cepo en condiciones estables tiene que haber pocos pesos, que ya se han eliminado bastantes pero falta; tiene que haber muchos dólares, que se han recuperado pero las reservas netas siguen siendo cero; y hay que tener un tipo cambio de competitivo. Este gobierno empezó con un tipo de cambio de alto y eso se fue erosionado demasiado rápido, puede ser riesgoso salir del cepo ahora", analizó el extitular de Hacienda durante el gobierno de Mauricio Macri.

En relación con la posibilidad de aumentar las reservas, Lacunza descartó cualquier tipo de inyección desde el extranjero. "No creo que se consiga ningún préstamo de afuera. Esos préstamos sirven para fortalecer reservas, pero uno tiene que demostrarle a los acreedores que tiene capacidad de generar algo para después devolverlo, y hoy no creo que pase algo de esa magnitud", indicó.

"El cepo es una anormalidad, un país no puede funcionar con un torniquete mucho tiempo, hay que sacarlo lo antes posible pero para eso tenés que bajar la presión arterial, hay que bajar la inflación, aumentar reservas, no emitir, pero no apreciar el tipo de cambio, no bajar el dólar más de lo conveniente", insistió.

Caída del consumo y preocupación por la rigidez cambiaria

La caída del consumo es otro de los puntos que preocupa a Lacunza, que de igual manera cree que el Gobierno está siguiendo los pasos indicados para lograr una recuperación que, según cree, "se dará en forma de U parsimoniosa, gradual".

"Hay que crear condiciones para que haya inversión y consumo. Y la cadena nacional de ayer viene a fortalecer ese punto. Para generar previsibilidad, que aumente el salario real y el consumo, hay un caminito que hay que construir", afirmó el exfuncionario en comunicación con Radio Rivadavia.



"Primero hay que tener equilibrio fiscal, eso te permite bajar la inflación, después salir del cepo, aumentar el salario real y finalmente hacer que vuelvan el crédito, el consumo y la inversión. Ese camino crítico es como la biología, podés regar hoy pero no te germina todo enseguida, es un camino de varias etapas y estamos en la primera", precisó.



En ese sentido, el titular de la consultora Empiria señaló diferencias con la estrategia de la administración anterior. "Este camino de varios eslabones va a hacer que vuelva el consumo de forma sostenible. El Gobierno anterior intentó con un anabólico como el plan platita, que fue pan para hoy y hambre para mañana", remarcó.

En otra entrevista con Radio con Vos, Lacunza reveló cuál es su mayor crítica a la gestión actual: la rigidez en materia cambiaria.

"Me preocupa es que el gobierno confunda que lo que lo trajo hasta acá lo va a llevar hasta allá. Por ejemplo, la desaceleración inflacionaria de los primeros cuatro meses está muy asociada al ancla cambiaria del dólar al 2% mensual. Eso obviamente tira la los precios para abajo o los desacelera y puede ser eficaz al principio, pero deja de ser eficaz cuando llegas a estos niveles cambiarios y tenés un incipiente atraso", dijo.

Además, rechazó las palabras de Milei en el Foro Llao Llao, donde el mandatario se burló de las críticas de quienes advierten por la apreciación cambiaria

"No me gustó esa parte, sobre todo porque trasciende esto del dólar. Lo peor que puede hacer un gobernante es ser refractario a las críticas o hasta burlarse de las críticas. Nadie tiene la verdad revelada", dijo.