Milei en el Foro Llao Llao: abrazos, foto de familia y aplausos por la Tierra Prometida a los empresarios

Hace un año, las crónicas afirmaban que, por los pasillos del Llao Llao, había desfilado el próximo Presidente de la Nación. Fue por el paso de los precandidatos por el reducto más exclusivo de Bariloche. Doce meses después, uno de ellos, Javier Gerardo Milei, llegó ungido como tal.

Aterrizado la noche anterior, de un helicóptero que, entre lluvia y fuerte viento, lo trasladó del aeropuerto de esta ciudad hacia el campo de golf del hotel, el Libertario habló más de una hora ante unos 150 empresarios.

Fue la primera vez que casi todos lo vieron. Hasta entonces, estuvo encerrado con su hermana, Karina, en la más exclusiva suite del ala Moreno, donde años atrás se hospedaron Barack y Michelle Obama. De impecable traje oscuro, con corbata al tono -contraste con el look casual de su auditorio-, el Presidente recitó en el salón Bustillo el repertorio de sus recientes discursos en distintos foros empresarios: la descripción de la pesada herencia recibida, la situación actual y, en especial, el futuro de la Argentina. Le habían ofrecido hablar en formato conferencia o entrevista. Eligió el primero, sin sesión de Q&A.

A corto plazo, les prometió recuperación. Vendrá, agregó, gracias a que, por el ahorro fiscal, se recuperarán 15 puntos de PBI que, antes, consumía el Estado para financiarse. "Era para actividades parasitarias. Ahora, vuelve al sector privado para inversiones productivas", disparó. Agregó que no había margen para otra cosa que motosierra y licuadora. "Para hacer gradualismo, por sobre todo, hay que tener tiempo y financiamiento, dos aspectos que no teníamos".

Así, dijo, hizo su "ajuste sin precedentes, el más grande de la humanidad": 13 puntos del PBI, precisó. Su resultado más concreto fue la desaceleración de la inflación. "La base monetaria se podía cuadruplicar en un día. Eso terminaba en hiperinflación", aseguró. Dijo que el DNU y la Ley Bases -sus dos grandes instrumentos- tienen "un solo defecto: van contra los curros de los políticos". Celebró el aumento de dietas que se votó el jueves la Cámara de Senadores. "No fue una derrota de Milei, fue una victoria: quedaron en evidencia una vez más". Habló de "algunos senadores que votan con la mano así", emulando el viralizado gesto de Martín Lousteau. "La casta se está enterrando. Esto va a ser que en 2025 arrasemos", auguró.

Milei recibió aplausos, prácticamente, desde su ingreso al salón. Los escucho varias veces, a medida que lanzaba sus conceptos. Incluso, cuando rechazó la idea de un eventual atraso cambiario. "¿Para qué quieren que suba el dólar?", replicó. La competitividad tiene que ser por productividad, baja de impuestos y desregulaciones, remarcó. En ese sentido, explicó que, cuando se pasa de una economía "híper socialista" a una economía de mercado, puede haber "problemas adicionales propios de esa transición", que requieran "corrección vía Defensa de la Competencia". "Todos tendrán entendido de lo que les estoy hablando", su alusión a las prepagas.

Las palmas pasaron a vítores cuando Milei habló del largo plazo, de la Tierra Prometida. "El futuro será con mucha baja de impuestos", dijo. "Quiero ser como Irlanda. No me voy a conformar con ser como Alemania. Quiero una profunda revolución liberal", proclamó. "No creo en una economía dirigista".

Antes de ingresar al salón Bustillo, el Presidente acarició a un perro de la custodia de Gendarmería.

"La primera parte del crecimiento será rebote, crecimiento por descapitalización", describió. "Estamos generando las condiciones para que la Argentina vuelva a crecer. Del resto, se van a encargar ustedes", continuó. "Los que tienen el poder de sacar a la Argentina adelante, cambiando el futuro y creando riqueza son los empresarios, los emprendedores. No un político", arengó.

"Muchachos, en algún momento van a tener que poner las pelotas, van a tener que invertir, se van a tener que jugar, para que se abran las dos aguas y seamos libres. ¡Viva la Libertad Carajo!".

Aplaudían Eduardo Elsztain (IRSA), sus hermanos Alejandro y Daniel, y su consejero de toda la vida, Saúl Zang. También Marcos Galperin (Mercado Libre), Martín Migoya y Guibert Englebienne (Globant), los emprendedores tecnológicos que lo apoyan con más fervor. El brasileño Roberto Sallouti, CEO del BTG Pactual -minutos antes había compartido un fireside chat con Galperin-, le dijo: "Va a sentar el camino para toda América latina".

"Todos, en nuestras empresas, en nuestras economías personales, estamos aguantando. Pero queremos algo que no tuvimos los últimos 20 años, que fue todo frente vientos y mareas muy fuertes. Queremos ir hacia eso", resumió uno de los empresarios.

"Muy bueno, muy bueno. Vos sabés que pienso igual que vos", lo abrazó Cristiano Rattazzi.

Milei también se abrazó efusivamente con Nicolás Grosman, de Tecnovax, la empresa a la que el Gobierno recientemente le autorizó la importación de la vacuna contra la aftosa.

Después, por ocurrencia del Elsztain mayor, el Presidente y los empresarios se sacaron una foto de familia en una de las escalinatas del hotel. Fue rápida, espontánea. "El que lo vio se metió", contó un participante. Por eso, faltaron algunas caras importantes, como la de Galperin. Allí se vio a Eduardo Bastitta (Plaza Logística e integrante del consejo de asesores económicos de Milei), Gonzalo Tanoira (San Miguel), Alberto Arizu (Luigi Bosca) y Gustavo D'Alessandro (miembro fundador del foro). También, a Demian Reidel, jefe de asesores económicos de Milei, y emprendedores jóvenes, como Matías Viel (Beeflow) y Tomás Mindlin (hijo de Marcelo, el titular de Pampa Energía).

"Existe mucho entusiasmo. Mucha fe, mucha expectativa. Es que, también, estamos ansiosos. Todos, en nuestras empresas, en nuestras economías personales, estamos aguantando. Pero queremos algo que no tuvimos los últimos 20 años, que fue todo frente vientos y mareas muy fuertes. Queremos ir hacia eso", resumió uno de los empresarios que la ven.

"Acá, hay un cambio de época. Cambió la forma de hacer negocios de nuestros abuelos. Si somos exitosos, va a ser por la calidad de nuestros productos y servicios. No porque tengamos un mejor contacto", contrastó.

"Supero las expectativas. Todo el mundo salió de la charla muy emocionado", expresó el número uno de una de las empresas argentinas que es líder de su industria a nivel global. "El empresario argentino tiene que amigarse con la idea de competir. Ese es el cambio más importante que está trayendo Milei", enfatizó.

"Fue muy bueno. Poderoso. Arengando, al final, a invertir en el país", describió un observador algo más neutral.

El Presidente exultaba. "Está entero, tranquilo. Angelado", lo definió un colaborador. Su buen semblante se reflejó en un gesto que hizo camino a la sala: acarició un perro de la custodia de Gendarmería. Sonreía. El vocero presidencial, Manuel Adorni, lo documentó, con una foto que después difundió.

En un viernes ya nublado pero aún ventoso, el Presidente -que llegó a Bariloche con Karina, Adorni y Reidel-, se fue después del almuerzo, de la misma forma en la que llegó. El helicóptero lo trasladó hacia el aeropuerto. Dejó atrás la seguridad -redoblada en las últimas horas-, que, entre Gendarmería y la Policía de Río Negro, lo aisló de la protesta que, a 1,5 kilómetros del hotel, hizo la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Fue de poco más de 3 minutos, por protocolo. Había llegado un micro de manifestantes desde Buenos Aires.

El plan de vuelo del Tango 11 es de 17 (despegue) a 19 (aterrizaje). Los últimos días fueron de alta actividad en la terminal barilochense. El año pasado, se inauguró allí una plataforma exclusiva para aviones privados. En las últimas horas, quedó desbordada, por más de una veintena de arribos.