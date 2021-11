Hasta en su festejo, Carrió aprovechó para marcar la cancha a sus socios

A sus 64 años, Elisa Carrió ya parece haber abandonado el sueño presidencial que la hizo postularse en cuatro oportunidades. Desde hace un tiempo, su foco parece estar puesto en influir sobre el rumbo de Juntos por el Cambio. Por eso es que el festejo por los 20 años de la Coalición Cívica (CC) sirvió para dar sus certificados de aprobación y desaprobación a varios de los principales dirigentes de la coalición opositora.

Hace dos décadas, luego de las elecciones legislativas de 2001, se había fundado el ARI (Afirmación para una República Igualitaria), que derivó en la actual Coalición Cívica-ARI. La celebración de estas dos décadas actuó como una excusa para que Carrió vuelva a ejercer presión ante sus socios internos .

El encuentro fue en una quinta en Open Door, partido de Luján. Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Diego Santilli fueron algunos de los principales miembros del PRO que se sumaron.

A contramano, hubo pocos radicales, la otra pata de Juntos por el Cambio. Se destacó Mario Negri, histórico aliado de Carrió, además de Mario Barletta y Daniel Salvador. https://www.cronista.com/economia-politica/reaccion-opositora-ante-la-carta-de-cristina-definan-un-plan-de-gobierno/

La oposición salió al cruce de la carta de Cristina: "Definan un plan de gobierno"

También estuvieron Guillermo Dietrich, Alfonso Prat-Gay, Jorge Macri y Graciela Ocaña. Además, obviamente, de los referentes de la Coalición Cívica, como Maximiliano Ferraro y Maricel Etchecoin.

Carrió buscó defender a su amigo Negri, titular del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, pero jaqueado para continuar allí. Por eso que apuntó al jefe de la bancada PRO, Cristian Ritondo, cercano a Vidal y Larreta y enemistado desde hace años con Carrió.

No fue el único palo para el partido que administra la ciudad de Buenos Aires desde 2007 . La ex diputada nacional apuntó contra Larreta. Dijo que es el "mejor gestor de la Argentina", pero criticó la "campaña espantosa" en la ciudad, en la que Vidal fue la cabeza de la lista y Fernando Straface el jefe.

Pero aún más fuerte apuntó contra sus ex correligionarios -Carrió fundó el ARI luego de abandonar la UCR-. En particular, a Emiliano Yacobitti, mano derecha de Martín Lousteau, quien en las últimas semanas apuntó contra Negri para desbancarlo de la conducción en Diputados.

El sector de Lousteau presiona para negociar poder en Juntos por el Cambio

"No se puede ser amigo del ‘Coti' Nosiglia toda la vida, muchachos. El que le caiga el cuerpo, que le caiga", lanzó Carrió, en una evidente referencia a Yacobitti . El diputado de Evolución recogió el guante: desde su cuenta de Twitter aseguró que "los dichos de Elisa Carrió atentan contra la unidad de Juntos por el Cambio y son funcionales al kirchnerismo. También me siento honrado de mi amistad con Enrique Nosiglia, no dudo de su honestidad y estoy convencido que va a ser para toda la vida".

Considero que los dichos de Elisa Carrió atentan contra la unidad de Juntos por el Cambio y son funcionales al Kirchnerismo. Resulta inexplicable luego del triunfo en las últimas elecciones. — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) November 27, 2021

Por otro lado, Carrió volvió a hacer hincapié en la necesidad de un "contrato moral" en la Argentina y en el mundo. Aseguró que hay que elegir entre "un nuevo contrato moral o vamos al ´que se vayan todos´", subrayó.