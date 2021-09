Con deuda a 10 años, oficializan el pago al FMI por casi u$s 1900 millones

El Gobierno oficializó el rescate de derechos especiales de giro (DEG) para completar el primer pago de capital al FMI por casi u$s 1.900 millones, después de que el Tesoro los vendiera por pesos al Banco Central para mejorar la situación financiera la semana pasada.



La operación fue publicada en el Boletín Oficial hoy y contempla la emisión de Letras del Tesoro Nacional en Dólares suscriptas por el Banco Central por hasta un monto de u$s 4.334 millones. La colocación puede ser gradual, a medida que se necesiten para completar pagos de intereses y capital hasta que se acuerde el nuevo programa con el FMI.

Los u$s 4.334 millones refieren a los DEG que envió el FMI en agosto pasado como resultado de una capitalización global por u$s 650.000 millones para hacer frente a la pandemia que se repartieron en todos los países miembro.



El objetivo del Gobierno es cerrar un nuevo programa con el FMI tras las elecciones de noviembre. El último vencimiento fuerte del año es el 22 de diciembre, por otros u$s 1800 millones. El límite es el plazo para renegociar con el Club de París -el 31 de marzo de 2022- pero los vencimientos del primer trimestre también marcan la cancha: en marzo tendría que pagar u$s 3.500 millones si no hay acuerdo todavía y los DEG se habrían consumido.

Por el primer pago de capital del acuerdo Stand-by de 2018 cerrado entre el Gobierno de Mauricio Macri y el FMI, el Banco Central recibió el primer tramo por u$s 1.888 millones que se suman así a un stock de Letras del Tesoro que ya superaba los u$s 55.000 millones .

la letra chica

La emisión se completó ayer según detalla la resolución conjunta de las secretarías de Finanzas y Hacienda del Ministerio de Economía , encabezadas por Rafael Brigo y Raúl Rigo, respectivamente.

La letra directa al BCRA puede colocarse en uno o varios tramos y devenga intereses a partir de la fecha de colocación. Se paga en dólares y la moneda es DEG al tipo de cambio aplicable, según la cotización que detalla el FMI.

La amortización es íntegra al vencimiento, mientras que los intereses son semestrales en función de la tasa de las reservas + Libor-1. Como en todas las emisiones, se detalla que Economía tiene la posibilidad de cancelar anticipadamente la letra, total o parcialmente.