La secretaría de Energía convocó este mediodía a una reunión con las petroleras. Allí les anunció la baja de las retenciones a las exportaciones de petróleo “convencional”. La medida había sido pedida por Ignacio Torres, el gobernador de Chubut.

De esta forma, el Gobierno nacional parece querer ir mejorando su relación con las provincias. Busca un acuerdo político con distintos mandatarios para impulsar leyes en el Congreso.

Vaca Muerta no formará parte del anuncio. Las retenciones, que son del 8% del total, estaban afectando las operaciones “convencionales”. Chubut y Santa Cruz son de las provincias donde predomina este tipo de producción.

Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, estuvo reunido con una decena de ejecutivos petroleros y Torres para anunciarles la medida. El encuentro fue convocado por el ministro de Economía, Luis Caputo. Duró menos de 10 minutos.

En Energía no respondieron consultas de “El Cronista”, pero varias empresas están al tanto de la medida y aguardan que se haga pública, lo que podría suceder esta misma tarde.

La rebaja de impuestos y retenciones regiría, por ahora, solo en Chubut. Después, podrían adherir otras provincias.

Las retenciones a las exportaciones de petróleo son del 8% y quedarían en “suspenso”, a la espera que las emrpesas hagan inversiones.

“La franela está hace bastantes meses, los pedidos son siempre los mismos”, indicó una voz allegada al gobernador en diálogo con El Cronista hace una semana. Pero ahora parece que se pasará de la “franela” a la acción.

La propuesta a las petroleras por parte del Gobierno y de Chubut sería que el dinero que ahorran en el menor pago de las regalías sea destinado a inversiones.

Tanto Chubut como Santa Cruz firmaron convenios con YPF. La petrolera de mayoría estatal abandonó todas sus operaciones convencionales y ahora solo se dedica al “shale”.

En Vaca Muerta, YPF está obteniendo récords de producción. El petróleo “no convencional”, a escala, resulta más barato que el convencional, según cuentan los petroleros.

Chubut u$s 264 millones de dólares este año, un 13,6% menos que el mismo periodo de 2024. A medida que las empresas tienen menos actividad “convencional”, también caen las regalías que perciben las provincias.