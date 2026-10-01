El exjefe de Gabinete Guillermo Francos defendió las principales reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que la Argentina atraviesa un cambio en su estructura económica. También se refirió a la eliminación de las PASO, al estilo del Presidente y a las inversiones que espera el oficialismo en los sectores energético y minero.

En una entrevista en Nada Personal: el debate de la semana, el programa de El Cronista Stream conducido por Mariana Brey, con un panel integrado por Antonio Aracre, Mariano Gorodisch y Agustín D´Attellis , Francos consideró que Milei representa una ruptura con la política tradicional y que sus decisiones responden a una transformación que, a su juicio, necesitaba el país.

El exfuncionario, que formó parte del Gobierno hasta su salida de la Jefatura de Gabinete, reconoció las diferencias entre su propia concepción de la política y la del Presidente. «Yo soy tal vez una persona, por lo vivido, por la edad que tengo, por las experiencias, más tradicional en la política», explicó. Y agregó: «El Presidente es absolutamente diferente a eso, ha sido siempre distinto a eso».

Francos recordó que conoció a Milei antes de que llegara a la Casa Rosada y destacó su personalidad. Lo describió como una persona “diferente, disruptiva, muy inteligente”, con quien resultaba interesante conversar.

Para el exjefe de Gabinete, la llegada del libertario al poder respondió a una crisis de representación y a los resultados que la política tradicional no consiguió durante décadas. “Era casi imprescindible que viniera una figura rupturista con un sistema que no había dado todos los resultados”, afirmó.

En ese sentido, enumeró las dificultades que, según su interpretación, explicaron el cambio político: los problemas económicos, la organización social, la situación de los sectores más pobres y los privilegios que impedían un desarrollo más equitativo.

Guillermo Francos defendió las reformas de Milei y el cambio en las relaciones laborales

Al repasar las principales medidas de la administración libertaria, Francos destacó el DNU 70, la Ley Bases, el Presupuesto y la reforma laboral. También mencionó las desregulaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo, a las que atribuyó un cambio en la estructura socioeconómica argentina.

Como ejemplo de los efectos de esas medidas, relató una conversación que mantuvo con un abogado laboralista durante un entrenamiento de fútbol de su hijo menor. Según contó, su interlocutor destacó los cambios introducidos en la legislación laboral.

“Las reformas que hizo Milei son impresionantes”, recordó que le dijo el abogado. Francos coincidió con esa apreciación y sostuvo que la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo modificó las reglas que regían las relaciones laborales en el país.

“Nunca se había hecho esa reforma. Se hizo una reforma impresionante”, afirmó. Aunque reconoció que existen cuestionamientos y sectores que consideran que la modificación implicó una pérdida de derechos, sostuvo que “cambió el paradigma de la relación de trabajo en Argentina” y pronosticó que, con el tiempo, dará resultados positivos.

El exfuncionario también destacó las modificaciones políticas impulsadas por el oficialismo, entre ellas la suspensión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y la implementación de la boleta única de papel.

La eliminación de las PASO y el nuevo peso de La Libertad Avanza en el Congreso

Francos se refirió, además, a la posibilidad de que el Gobierno vuelva a impulsar la eliminación de las PASO para las elecciones del próximo año. Recordó que, durante el debate anterior, el oficialismo propuso suprimirlas, pero no consiguió los votos necesarios.

En ese momento, explicó, La Libertad Avanza tenía una representación parlamentaria mucho menor que la actual. “Es muy distinto tener 36 diputados y seis senadores a tener, como tenemos hoy, 90 diputados, creo que son, y 20 y pico de senadores”, señaló, aunque aclaró que ya no seguía de cerca los números del Congreso.

Para Francos, la mayor representación legislativa del oficialismo abre otra posibilidad para discutir la eliminación de las primarias. Consideró que, si los partidos dejaran de lado sus intereses particulares, deberían analizar la conveniencia de que la ciudadanía participe en la selección de sus candidatos.

“Si se despojaran todos los sectores de la política propia, habría que analizar cuál es la lógica de trasladarle la responsabilidad de elegir a los candidatos de los partidos al pueblo», planteó.

Ante la observación de que las PASO resultan necesarias para el peronismo, por sus dificultades para acordar candidaturas, el exjefe de Gabinete reconoció que pueden tener una utilidad política para ese espacio, aunque insistió en su cuestionamiento al sistema.

Francos habló de las inversiones que espera el Gobierno

El exfuncionario también vinculó las reformas del Gobierno con un cambio en la estructura económica del país. Señaló que, durante décadas, la Argentina dependió en gran medida de la producción agropecuaria y que buena parte de su industria se desarrolló alrededor de esa actividad, mientras que otros recursos naturales permanecieron sin explotar.

En contraposición, destacó las oportunidades que ofrecen actualmente la energía y la minería, dos sectores que, según afirmó, concentran proyectos de inversión que esperan avanzar en los próximos años.

Francos atribuyó parte de ese interés a las señales que envió el Gobierno con la aprobación de la Ley Bases, que, según explicó, buscó ofrecer garantías a los inversores después de décadas de incumplimientos por parte de la Argentina.

“La Argentina sabemos que ha incumplido históricamente durante décadas, pero hoy estamos dispuestos a cumplir y aprobamos esta ley que les da a ustedes garantías hacia el futuro», resumió sobre el mensaje que buscó transmitir el oficialismo.

En ese marco, sostuvo que varios proyectos ya fueron aprobados y que las inversiones comenzaron a avanzar, aunque todavía de manera gradual. También vinculó su desarrollo con la confianza de los inversores en la continuidad de las políticas económicas.

“Las inversiones en el tema energético y minero son imparables, porque son recursos que el mundo necesita”, aseguró.