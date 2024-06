Renunció la subsecretaria de Género ante el inminente cierre del organismo

La subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género (Ex Ministerio de la Mujer), Claudia Barcia, renunció hoy a su cargo en el Ministerio de Justicia. En un contexto de ajuste y vaciamiento sistemático del sector público, luego de que el martes pasado el organismo anunció una desvinculación masiva de su planta y ayer fuera comunicada de la eliminación de su cartera.



A través de una presentación dirigida al ministro de Justicia Cúneo Libarona, Barcia anunció su renuncia indeclinable tras ser notificada por el secretario de Derechos Humanos Alberto Baños que su subsecretaría dejará de existir.

"Me dirijo a ustedes a fin de hacerles saber que en el día de ayer he recibido un llamado de WhatsApp a las 19:57 horas por parte del Secretario de Derechos Humanos Alberto Baños mediante el cual me comunicó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que se encuentra bajo la órbita jerárquica de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia conforme los decretos n° 450 y 451/24, dejará de existir", expresó la exfuncionaria en el documento. En ese sentido, agregó que presenta su "renuncia indeclinable" a partir del día de la fecha.

La partida de Barcia se suma a las decenas de renuncias que sufrió la administración de Javier Milei hasta la fecha.

Un día después de la marcha por Ni Una Menos, el organismo a cargo de Barcia informó a sus trabajadores que aplicaría una reducción de la planta del 80 %. Esta medida implicaría que al menos 500 trabajadores del organismo se quedarían sin trabajo.

Según confirmaron fuentes cercanas al colectivo Ni Una Menos, la renuncia de Barcia se hizo efectiva hoy, en medio de una protesta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por los despidos.

La subsecretaría a cargo de Barcia tenía todavía bajo su responsabilidad el cumplimiento de normativas vigentes como Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley 26.485), la Ley de Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgéneros "Diana Sacayán-Lohana Berkins", la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743) y la Ley Micaela (Ley 27499), entre otras.

Los trabajadores del exministerio realizaron hoy una protesta y una radio abierta en las puertas del ministerio.