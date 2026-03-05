Pese al creciente discurso corporativo sobre diversidad, el avance real de las mujeres en los mercados financieros y en los órganos de decisión empresariales sigue siendo limitado. Ese fue el diagnóstico que predominó durante el evento global Ring the Bell for Gender Equality, realizado en la sede de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), donde autoridades y líderes empresariales coincidieron en que la igualdad de género continúa siendo una agenda pendiente para el sistema financiero. El presidente del consejo de administración del grupo bursátil, Marcos Martínez Gavica, reconoció que el tema está lejos de resolverse y que la discusión no debe abordarse como una celebración. “Me dijo mi asistente que si deseábamos festejar nos iban a regañar porque no hay nada que festejar. Esto es una lucha y un trabajo permanente”, expresó en el Ring the Bell for Gender Equity, que se llevó a cabo en el piso de remates de la plaza bursátil. A la conmemoración asistió la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, quien recordó que la presencia femenina en los consejos de empresas listadas en México apenas se acerca al 20%, por debajo del promedio de países de la OCDE, que ronda el 32.5%. Aunque reconoció que en las últimas décadas se han registrado avances en inclusión financiera y participación económica, advirtió que todavía persisten barreras estructurales, desde refirió. “La equidad de género no solo es una cuestión de justicia social; también tiene un costo de oportunidad para el crecimiento económico y el bienestar”, concluyó. La baja representación femenina en los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa fue uno de los principales focos de preocupación de las invitadas. La consejera del grupo BMV y presidenta de Sempra Infraestructura, Tania Ortiz Mena, señaló que menos del 10% de los integrantes de los consejos de empresas públicas en México son mujeres, lo que refleja la distancia entre los compromisos públicos y la realidad corporativa. Ortiz Mena llamó a las empresas a buscar activamente candidatas para puestos directivos, revisar de manera periódica la brecha salarial y fortalecer los mecanismos de retención del talento femenino, especialmente en etapas como la maternidad o el cuidado familiar. Desde la política económica, la subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla, mencionó que la desigualdad de género representa también una ineficiencia para el crecimiento del sistema financiero. Bonilla expuso que, actualmente, la participación laboral femenina en México se ubica en 45.7%, frente a casi 75% de los hombres, una brecha que implica que una parte significativa del capital humano permanece subutilizada. Además, las empresas lideradas por mujeres enfrentan mayores obstáculos para acceder al crédito: solo 42.3% logra financiamiento desde su inicio, contra 47.4% de las encabezadas por hombres. “Si queremos ampliar la frontera de crecimiento y fortalecer la resiliencia del sistema financiero, necesitamos integrar plenamente el talento femenino”, afirmó. Al evento también asistieron Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización; Gina Diez Barroso, empresaria y fundadora de Dalia Empower; Ángel Cabrera Mendoza, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); Jorge Alegria, director general de la BMV, entre otros.