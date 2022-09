Gasoducto Vaca Muerta: llegan caños abandonados y Massa pidió apurar la obra

El Gobierno celebró este martes el primer envío de caños para la obra del gasoducto de Vaca Muerta, vital para enfrentar el invierno del año que viene con una sustitución de importaciones por más de 3000 millones de dólares y evitar una mega crisis cambiaria o de producción a semanas de las elecciones 2023.

En un acto en el predio de la empresa Euroamérica en la ciudad bonaerense de Campana, el ministro de Economía, Sergio Massa, pidió apurar la obra (fabricación de los tubos y construcción del gasoducto Néstor Kirchner -GPNK-, principalmente) y tenerla lista para el 20 de junio de 2023, para luego poder insertar 11 millones de metros cúbicos diarios de gas natural (MMm3/d) de producción local .

La apuesta oficial es de alto riesgo: con esa capacidad de transporte y mayor generación hidroeléctrica se prevé sustituir la salida del buque regasificador de Bahía Blanca, Exemplar (de Excelerate Energy), que partió hacia Finlandia por un contrato de largo plazo, ya que Europa debe sustituir con Gas Natural Licuado (GNL) de Estados Unidos, Qatar, Australia y Trinidad y Tobago el gas que no le enviará Rusia, un proveedor que dejó de ser confiable por su invasión a Ucrania .

El gas local se remunera en pesos a un equivalente de 3,50 dólares por millón de BTU en promedio anual (u$s 4,50 en invierno), mientras que afuera se paga en divisas al contado y este año costó un promedio de u$s 28, frente a los u$s 8,33 de 2021 y los u$s 2 de 2020, en plena pandemia.

Los ductos transportados este martes se utilizarán en el gasoducto Mercedes-Cardales y en la ampliación (loop) del Neuba II en Ordoqui. Se trata de 7444 caños de 30 y 36 pulgadas que habían quedado sin uso al quedar paralizadas las ampliaciones de gasoductos troncales.

En el caso de la construcción del Gasoducto Mercedes-Cardales, se usarán tubos de 30 pulgadas desplegados en 80 kilómetros de extensión, mientras que para la ampliación del Neuba II se utilizarán cañerías de 36 pulgadas a lo largo de 29 km.

Cómo es la obra del gasoducto de Vaca Muerta

Con este primer cargamento de caños, distribuidos en cuatro camiones, se inició el transporte de insumos hasta la zona de las obras.

Además, la obra requerirá unos 48.000 caños de 36 pulgadas de diámetro y 12 metros de largo, que están próximos a comenzar a fabricarse en la planta de Tenaris (Techint) en Valentín Alsina. Se necesitarán 14.000 viajes en camión para transportarlos -saldrá uno cada 7 minutos-.

El gasoducto atraviesa 85 cruces especiales compuestos por ríos, rutas, líneas eléctricas y de ferrocarriles.

Será incesante el movimiento logístico para que la construcción esté a tiempo

"Cuando terminemos las licitaciones del Plan Gas 4 y Plan Gas 5 para llenar el gasoducto, vamos a enfrentar el próximo invierno ahorrándonos más de u$s 2920 millones de recursos de los argentinos . Aspiramos a que esos dólares que hoy usamos para importar energía, los empecemos a usar para bienes intermedios para sostener la producción y el trabajo, y que nos permita autoabastecernos y vender energía al mundo", indicó el ministro de Economía.

"El desafío es que la matriz de desarrollo energético se transforme en política de Estado en la Argentina y cambiemos definitivamente la matriz económica, para tener un PBI que tenga ejes en las exportaciones de energía, los minerales, la economía del conocimiento y los agro negocios; los cuatro pilares del crecimiento de los próximos 10 años en la Argentina", finalizó.

Por su parte, Agustín Gerez, presidente de Energía Argentina (Enarsa), consideró que "la construcción del gasoducto es una obra de transformación de la Argentina, nos va a permitir acceder a energía a precios competitivos, generar empleos, sustituir importaciones y generar divisas".

"El Gasoducto Néstor Kirchner es el primer paso de la materialización de un proyecto estratégico para nuestro país, comprendido dentro del programa Transport.Ar, que va a posibilitar el abastecimiento de los argentinos, llevar el gas al interior del país, desarrollar nuestras industrias y contar con una matriz energética competitiva", expresó, en tanto, la secretaria de Energía, Flavia Royón.