Vaca Muerta: qué sigue al Gasoducto Néstor Kirchner para el crecimieno de la producción

El 10 de agosto, hace algo más de un mes, se firmaron los contratos para el inicio de construcción del esperado Gasoducto Néstor Kichner. Una obra vital para expandir la capacidad de producción de Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional del planeta. Conectará 583 kilómetros entre Tratayén, localidad neuquina donde Transportadora Gas del Sur (TGS) centraliza -e inyectará- el gas que se extrae en los yacimientos de la zona, y la localidad bonaerense de Salliqueló. El primer tramo permitirá incrementar en 11 millones de metros cúbicos (m3) la producción y le ahorrará al país entre u$s 1300 millones y u$s 2200 millones anuales de importaciones energéticas.

El caño, se espera, deberá estar completo, y operativo, a partir de junio de 2023. Una cuenta regresiva que hace tiempo que está en marcha. Ya hay importantes productoras de Vaca Muerta que alcanzaron niveles de actividad más que suficientes para abastecerlo. De hecho, todas las empresas ataron sus planes a la expansión del gasoducto. Los contratos se firmaron después de meses de espera. Los últimos, además, con la incertidumbre que siempre mete el ruido político. En este caso, uno cuya amplificación eyectó a un ministro.

En las últimas semanas, junto la firma de los contratos, hubo otras dos noticias relevantes para el sector. El Gobierno lanzó también la licitación de la segunda fase del gasoducto NK, que unirá Salliqueló con San Jerónimo, Santa Fe, un total de 583 kilómetros que serán vitales para llevar el gas de Vaca Muerta al norte y, en siguientes etapas, a la exportación. Con esa obra, se ejecutarán tareas complementarias, como una planta compresora en Cardales, de 15.000 hp, cuyo mayor potencial de inyección ampliará la capacidad de transporte de los caños.

La otra novedad fue la firma del memorándum de entendimiento entre YPF y Petronas para el estudio y desarrollo conjunto de un proyecto integrado de gas natural licuado (GNL) en la Argentina. Fuentes oficiales dimensionaron en u$s 10.000 millones la inversión sólo en su primera etapa, que permitirá producir 5 millones de toneladas auales. Al cabo de una década, cuando el proyecto esté finalizado, ese volumen podría escalar a más de 25 millones.

La construcción de plantas de GNL en el país es un anhelo de la industria petrolera de tanta data como el gasoducto de Vaca Muerta. En el sector, se lleva más de un lustro hablando de ambos proyectos como los pilares sobre los cuales edificar el sueño de la Argentina potencia energética. Aunque vitales, por sí solos, resultarán insuficientes para alcanzar ese destino. Así, al menos, los explicitan los players de los distintos eslabones de la cadena. Además, advierten que la oportunidad de cortísimo plazo, que es la necesidad de Europa de sustituir el gas ruso, aceleró el paso de la transición energética. Esto achica, también, la ventana de oportunidad del gas natural.

"Tenemos que maximizar las interconexiones que tenemos con Chile, Brasil, Bolivia y Uruguay", señaló Rodolfo Freyre, VP de Gas, Energía y Desarrollo de Negocios de Pan American Energy (PAE), durante el panel "Infraestructura e integración regional", que se desarrolló durante el Foro de Energía que organizó AmCham, la cámara de comercio de los Estados Unidos en la Argentina.

"Las obras de infraestructura local en gasoductos seguirán ampliando las exportaciones y, eventualmente, el GNL. Hay una ventana ahí", indicó.

Por su parte, Gabriela Aguilar, gerenta general en la Argentina y vicepresidenta para Sudamérica de Excelerate Energy, le puso cifras a esa oportunidad: "Hay un mercado muy grande en la molécula. Este año, Brasil importará 22 cargamentos de GNL. Tenemos la oportunidad de convertirnos en un hub de exportación de gas y venderle a Brasil. La Argentina ahí tiene potencial para el GNL, para sus gasoductos, también para sus líneas eléctricas".

En tanto, Matías Campodónico, CEO de Dow en el país, subrayó que Brasil, país al que la petroquímica exporta el 30% de su producción local, "tiene mucho apetito por el Gasoducto Néstor Kirchner". Dow fue uno de los inversores tempranos de Vaca Muerta. En 2013, firmó un acuerdo con YPF para lo que sería el primer piloto de shale gas de la formación, en el bloque El Orejano. En ese momento, se anunció un desembolso de u$s 120 millones. Tres años después, para la fase de desarrollo del yacimiento, la inversión escaló a u$s 2000 millones.

Campodónico destacó los 10 millones de m3 diarios de gas adicionales que, a corto y mediano plazo, sumará el Gasoducto NK, con el consecuente impacto de, por lo menos, u$s 1500 millones en exportaciones. "El desafío es cómo sostener eso", planteó. Por eso, tras la fase 1, urge avanzar hacia la 2, aseveró. "Y, a largo plazo, hay que ir al GNL", agregó. Apuntó que, con una planta finalizada entre 2027 y 2029, a un valor de u$s 10 por millón de BTU, los 5 millones de toneladas anuales -que equivalen a 20 millones de m3 diarios- esbozados en el MoU YPF-Petronas, se podrían alcanzar exportaciones mínimas de u$s 2500 millones al año. "Ese es el norte al que tenemos que apostar", aseguró.

Aguilar recordó que los tiempos corren, cada vez, más acelerados. Y que, en esa carrera, la Argentina dejó de ser el único competidor. En especial, después de las consecuencias de la invasión a Ucrania.

"Europa no tiene tiempo para pensar. Se uso a desarrollar sus propias soluciones para ser independiente del gas de Rusia", advirtió. Por eso, enfatizó la ejecutiva, la segunda fase del Gasoducto Néstor Kirchner es importante. "Pero, también, toda la cadena", resaltó. Recordó que Excelerate está trabajando desde hace años con TGS en un proyecto de planta modular de GNL.

"Todos celebramos lo que YPF está haciendo con Petronas. Pero lo fundamental es que no haya un solo proyecto. El tema es brindarle soluciones a productores que no saben qué hacer con el gas fuera del invierno y que ese gas tenga condiciones de ser exportable", amplió. Esas condiciones, aclaró, no son precisamente técnicas, en cuanto a la calidad del recurso. "¿Qué es que esté en condiciones de ser exportable?", se preguntó Aguilar. "Que nos crean en el mundo", se respondió. "Tenemos un mal historial: cortes, interrupciones de contratos abastecimiento. Hoy, existe la oportunidad (Europa) y los organismos internacionales están ávidos y dispuestos a invertir en proyectos de infraestructura energética como estos. ¿Qué nos falta? Diálogo político, fundamentalmente, con las empresas, sobre qué necesitamos para crear esas condiciones", concluyó.

"Que esté en marcha la primera fase del gasoducto es una excelente señal", dijo Ricardo Ferreiro, director General Desarrollo de Negocios, Gas & Power y Comercial de Tecpetrol. "El objetivo, ahora, debe ser trabajar rápido sobre la siguiente etapa", añadió. "El tiempo es un insumo muy importante", definió. Para él, una de las carreras contra el reloj tiene rumbo claro. "Desplazar a Bolivia como proveedor de gas es importante", indicó. "El norte argentino no se abastece desde los barcos", definió.

Ferreiro precisó que Fortín de Piedra, el yacimiento emblema de Tecpetrol, ya produce la mitad de gas que Bolivia. "Y eso es 0,2% del potencial total de Vaca Muerta", contrastó.

"Empieza a haber consenso acerca de la oportunidad que tenemos. Y la velocidad a la que se avanza no es la que se pensaba hace seis meses, en medio de la tensión económica", agregó. "Vaca Muerta es un recurso altísimo. Ya mostramos que lo sabemos manejar, producir. Necesitamos un contexto macro para llevarlo a otra velocidad a mediano plazo", coincidió.

En tal sentido, señaló que el gasoducto NK cubre una necesidad que ya es concreta para los productores. "Si se proyecta la siguiente etapa, se extenderá la capacidad de transporte a 44 millones de m3. Allí podremos pensar en revertir el sistema del norte y llegar a Brasil e, incluso, Bolivia", vaticinó.