Ganancias: las estrategias con los salarios frente a la inflación y el nuevo monto del impuesto

La aprobación de la Ley 27.743 con la reversión de la reforma del impuesto a las Ganancias implicó un cambio en las reglas de juego con la baja del monto a partir del cual se paga. Las estrategias frente a la inflación y el ajuste próximo.

A los fines de sanear las finanzas provinciales, golpeadas desde el 1º de enero pasado por el régimen cedular (con el piso de 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM)), el oficialismo propuso en el Congreso y logró aprobar la vuelta al anterior esquema de liquidación.

Así, a los valores del Mínimo No Imponible (MNI) y deducciones del proyecto que se aprobó, a partir de agosto (con sueldo de julio) comenzarán a pagar el impuesto los asalariados solteros desde $ 1,8 millones y los casados con dos hijos desde $ 2,3 millones ambos brutos.

Pero en el escenario de corto plazo esos valores quedarán viejos. Ya que, en septiembre, por lo que estableció en el artículo 74, se debe llevar a cabo una actualización por el acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio a agosto .

Hasta el momento, por el calendario, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) solo dio a conocer que la inflación en junio fue del 4,6% (aumento mensual de 0,4 puntos porcentuales). El jueves próximo (14 de agosto) se publicará de cuánto fue en el séptimo mes que el ministro de Economía, Luis Caputo espera que sea la más baja del año.

"El ajuste que va a haber en septiembre estaría, con base en las proyecciones de las consultoras privadas, cerca del 12%. No es un ajuste importante, aunque es mejor que nada", destacó el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez.

Una actualización que se da en un contexto donde los "salarios le están ganando a la inflación" como salen a festejar en el Gobierno. El último "Índice de salarios" del INDEC, informó que en mayo la variación promedio fue del 8,3% (versus 4,2% del IPC). Siendo una suba que a nivel del "Sector privado" se ubicó en 7,7% y del "público" en 8,3% ambos por encima.

Entonces, si los salarios "le están ganando a la inflación" y los parámetros del impuesto se actualización por acumulado del IPC de junio a agosto, la pregunta es: ¿Más trabajadores pasarán a pagar el impuesto a partir de septiembre?

"Para saber el efecto que tendrá se deberá analizar en cada caso", puntualizó Domínguez. Aunque remarcó que dependerá de la empresa en donde trabaje el asalariado, el rol que desempeñe como también el convenio colectivo.

Pero el peligro de la actualización por IPC cuando el mismo desacelera con la posibilidad de que más trabajadores queden alcanzados fue advertido con anterioridad por el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.

"En un contexto de desaceleración de la inflación y aumento de salarios por paritarias, el ajuste en base al IPC no resultaría el mecanismo más adecuado", destacó la presidenta del Consejo, Gabriela Russo. Aunque puntualizó, tomando como ejemplo los docentes y no docentes universitarios, que no todos los salarios le están ganando a la inflación.

Las estrategias

Frente a la posibilidad de estar alcanzado por el impuesto ante los nuevos parámetros o saltar de escala, especialistas consultados por El Cronista revelaron las diferentes estrategias que están llevando a cabo. Una de ellas sería el grossing up.

"En los convenios colectivos que pagan en mayor proporción Ganancias se pone en debate la absorción del impuesto por parte del empleado tanto a nivel público como privado", afirmó el contador Mario Goldman Rota. En llano implica que durante algunas negociaciones salariales se pone sobre la mesa, aunque de forma implícitamente, que empezarían a pagar o saltarían de escala del impuesto por lo que se suele aumentar de más para cubrir la absorción.

Pero esa no sería la única. Una fuente en estricto off comentó que también se puede apelar al pago de "conceptos personales" con carácter no remunerativo en el salario y no contemplarlo dentro de la base imponible con el peligro de un posterior reclamo por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).