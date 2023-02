Fuerzas Armadas: avanza una profunda reforma militar y un aumento salarial del 40%

Como parte del objetivo impuesto por el Gobierno para las Fuerzas Armadas en el último año de mandato de Alberto Fernández, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, tiene previsto avanzar en lo inmediato con una ambiciosa reforma a la ley de personal militar. Además pondrá en marcha la jerarquización de las tres fuerzas que contemplará un incremento salarial estimado de más del 40%.

La estrategia del Gobierno para los militares apunta a modernizar las Fuerzas Armadas, no sólo desde la compara de equipamiento militar sino en el plano conceptual y salarial de los uniformados.

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Defensa, Jorge Taiana, el año pasado en la cena de camaraderia

Tanto el proyecto de reforma a la ley de personal militar cuya última modificación data de 1971 y el nuevo esquema de equiparación salarial de los militares con las fuerzas de seguridad forman parte del paquete de anuncios que el presidente Alberto Fernández dará a conocer en el mensaje de inauguración de sesiones ordinarias que dará ante el Congreso el 1 de marzo.

Según revelaron a El Cronista fuentes calificadas del Ministerio de Defensa, el proyecto de reforma a la ley de personal militar consagrará el "principio de no discriminación" en relación a razones de raza, etnia, pensamiento y opiniones políticas, religiosas, posición económica o condición social, género, orientación sexual, carentes físicos o cualquier otra circunstancia que contemple un militar. Define también el acto de "servicio" en las Fuerzas Armadas.

A la vez, desde lo conceptual el proyecto prevé la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos contemplados en la Constitución y consagra los principios de "profesionalización, idoneidad transparencia en los actos públicos y ética en ejercicio de la profesión, así como también el compromiso democrático, el respeto de los derechos humanos, la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la equidad de género".

El proyecto de ley que impondrá una profunda reforma en las Fuerzas Armadas prevé también un nuevo esquema de funcionamiento interno de los militares así como el reordenamiento de bases y unidades militares en operación.

El proyecto de ley que será elevado en lo inmediato al Congreso fue elaborado por un grupo de trabajo de la ley de Personal Militar, que integraron militares, académicos, ex ministros de Defensa y especialistas en temas castrenses. Conceptualmente se trabajó sobre la idea de "agiornar a los militares argentinos a las necesidades del siglo XXI para adaptar las normativas actuales e incorporar las tendencias actuales y futuras en materia de administración de recursos humanos".

La reforma a la ley de personal militar contempla cambios profundos en el accionar de los uniformados

La reforma apunta a la creación de una única legislación para las tres Fuerzas Armadas, ya que las diferentes normativas dificultan la interpretación precisa de la ley.

La nueva ley deberá contemplar el ciclo de vida completo del personal militar y que el plan de carrera se sostenga en la premisa de que la razón de ser de las Fuerzas Armadas radica en la misión y las funciones enunciadas en la Ley de Defensa Nacional. También propondrá que las misiones no operativas, no esenciales y no relacionadas directamente con las funciones enunciadas en la ley sean cumplidas por personal civil.

Otra parte importante a incluir en la reforma es la optimización de los recursos sin condicionamientos de ninguna índole, clarificando todos los derechos y deberes del personal militar.

JERARQUIZACION MILITAR

Por otra parte, el Gobierno avanzará en estos meses con la puesta en marcha del esquema de jerarquización militar que fue anunciado por Alberto Fernández el año pasado durante la cena anual de camaradería de las Fuerzas Armadas.

Este esquema prevé una actualización salarial equiparada con las fuerzas de seguridad que contemplará en la práctica un incremento del sueldo de los militares del 40% como piso para después empezar a sumar los incrementos salariales correspondientes a todo el personal estatal.

El ministro de Economía Sergio Massa ya había anunciado en diciembre pasado en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados donde realizó una presentación con los principales lineamientos de su gestión, la instrumentación de la Directiva Política de Defensa Nacional previstas para el 2023.

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, pondrá en marcha el plan de jerarquización militar

Massa destacó allí que el programa de jerarquización salarial de los militares "se llevará adelante a lo largo de los 12 meses (del 2023) y es un reclamo que se venían dando y estamos cumpliendo en el presupuesto 2023", dijo.

"Vamos a llevar adelante un régimen de equiparación salarial de las Fuerzas Armadas que venían castigadas respecto de las fuerzas de seguridad interior", expresó Massa a lo largo de su exposición en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja.

También el ministro de Economía destacó que en el proyecto de presupuesto 2023 se prevé la continuidad del Fondo para la Defensa (Fondef) que es para el reequipamiento de las fuerzas y está previsto por ley en un 0,8% del PBI global del Estado.

En ese contexto, el ministro Taiana también acotó en una reunión en el Senado que "la jerarquización de los sueldos del personal de las Fuerzas Armadas y la exitosa implementación del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) son dos pilares claves para lograr un perfil profesional de nuestros hombres y mujeres y un horizonte de desarrollo que les permita contar con los medios necesarios para su carrera".