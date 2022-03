Fuerte cruce entre Macri y los radicales por la reivindicación de Menem: qué dijo el ex Presidente

El ex presidente Mauricio Macri sigue en su raid de apariciones televisivas y radiales. En esta oportunidad, agitó las aguas en la política con una reivindicación del fallecido ex mandatario Carlos Menem al marcar que fue uno de los que "intentó realmente unir a los argentinos" . A su vez, criticó a la gestión del gobierno del Frente de Todos: "Se está acabando esto".

"Quien había resuelto los problemas de la grieta en la Argentina saben quién era, el presidente Menem, que cada vez va ser más reivindicado con el tiempo", destacó Macri sobre el ex presidente, fallecido en febrero de 2021. A la vez, sostuvo que el riojano ejerció un "peronismo moderno".

CRÍTICAS AL GOBIERNO DE ALBERTO FERNÁNDEZ

Macri reiteró las críticas a la Casa Rosada y dijo que "nunca más hay que echarle la culpa al otro como hace este Gobierno , de querer hacerle creer a los argentinos que culpa del campo y los empresarios es el aumento de precios".

Los dichos fueron en referencia a las acciones de la Secretaría de Comercio comandada por Roberto Feletti , que pidió mayor carga tributaria para los productores del campo y una robustez del control de precios a través de distintos mecanismos. Según Macri, el funcionario "predica contra los hacedores, el emprendedor, con un discurso de odio".

"Siempre los vendedores de espejitos de colores tenían éxito y ahora se está acabando esto", agregó el ex presidente.

EL REPUDIO DEL PRESIDENTE DEl RADICALISMO POR LA REIVINDICACIÓN DE MENEM

El presidente de la Unión Cívica Radical e integrante de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, salió hoy a despegarse de los dichos del ex presidente Mauricio Macri, que reivindicó la gestión del fallecido Carlos Menem.

El gobernador de Jujuy es uno de los autoproclamados "presidenciables" de la principal coalición opositora . Y como repitió en otras ocasiones, en las últimas horas fue severo tanto con el ex presidente como con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al señalar que la política económica en un eventual nuevo mandato opositor debe cambiar.

" La UCR es un partido democrático, no una empresa. Tenemos dirigentes políticos, no CEOs . Estamos construyendo un programa político federal, no uno de negocios. Ponemos por delante los valores republicanos, la justicia social, la libertad, la igualdad y los Derechos Humanos. Estamos construyendo un programa que saque a la Argentina de la alternancia retrógrada", resaltó Morales en Twitter.

Rechazamos las políticas neoliberales implementadas por el menemismo en los 90 que hoy reivindican algunas voces de la política argentina.



Estás medidas destruyeron nuestro aparato productivo, nos hicieron más pobres y terminaron con la esperanza de nuestro pueblo. — Gerardo Morales (@GerardoMorales) March 25, 2022

El que rápidamente salió a responder fue el diputado del PRO Fernando Iglesias, que publicó una foto de Morales en Casa Rosada y agregó: "La oposición de la oposición es el oficialismo, Gerardo. Fijate de qué lado de la mecha te encontrás ".

Minutos después, le dedicó otro tuit: "Estudiá, Gerardo".

El problema de Menem no es que fuera liberal. El problema de Menem es que era peronista. Por eso quiso una enésima reelección y reventó el déficit fiscal para financiarla. Así nos fue.

Estudiá, Gerardo @GerardoMorales https://t.co/PVaU73JPyX — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) March 25, 2022