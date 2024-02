Fuerte apoyo de EE.UU. a Milei: "era necesario un cambio en Argentina; no podían seguir como estaban"

Por una diferencia de horario de sus respectivos vuelos Javier Milei y Brian Nichols, el Secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, no pudieron reunirse en la Casa Rosada. Pero en su paso por Buenos Aires el enviado de Joe Biden se reunió con casi todo el gobierno y dejó un mensaje bien claro de Estados Unidos: " Era necesario un cambio en Argentina porque el país no podía seguir como estaba y para no tener que recurrir otra vez al FMI", dijo.

Luego de una extensa ronda de reuniones de dos días en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y los ministros de Seguridad, Relaciones Exteriores, Justicia, Economía, Defensa y referentes sindicales y la sociedad civil, Nichols expresó un fuerte apoyo de Washington a las políticas encaradas por Milei. El secretario de Estado norteamericano destacó la decisión del gobierno de tratar de reducir la inflación y bajar el déficit como había prometido Milei en la campaña.

La canciller Diana Mondino y el enviado de Biden, Brian Nichols

"Estamos muy impresionados por la determinación y los esfuerzos del gobierno en mejorar la situación del país", dijo Nichols a El Cronista y otros medios en una rueda de prensa que ofreció en la residencia del embajador Marc Stanley.

Reunión cancelada y mensajes

El enviado de Biden llegó el lunes por la mañana a Buenos Aires pero no pudo reunirse con Milei como estaba previsto porque el presidente ya estaba partiendo rumbo a Israel.

No obstante, durante las reuniones que Nichols mantuvo con gran parte del gabinete nacional dejó en claro que Washington "siempre trata de colaborar entre Argentina y el FMI" en las negociaciones. Y ante esta situación fue tajante sobre las medidas que lleva adelante el gobierno argentino: "el proceso de gobierno de Milei será clave para el futuro de ese proceso de negociaciones con el FMI", dijo.

Para el enviado de Biden al país la decisión de Milei de llegar a un acuerdo con el FMI "será algo beneficioso para la Argentina y clave".

El embajador Marc Stanley, la ministra Patricia Bullrich y Nichols

Sobre el eventual plan de dolarización de Milei el funcionario de Estados Unidos no quiso entrometerse. "Es una decisión soberana. Hay países que se han dolarizado pero ello no le compete a Estados Unidos. La Argentina no necesita del aval del Tesoro norteamericano si quiere dolarizar" , subrayó.

Por el momento no está contemplado un encuentro de Milei y Biden. Pero Nichols destacó que "todas las visitas que hemos visto en los últimos tiempos se suceden porque Argentina es un aliado y un socio clave para Estados Unidos". También el secretario del Departamento de Estado destacó que Argentina "tiene los recursos humanos y naturales para ser un éxito a nivel global".

No hubo ningún tipo de objeciones del enviado de Biden a los acercamientos que Milei tiene con Donald Trump, ex presidente norteamericano y firme oponente a los demócratas. "Milei tiene el derecho de hacer lo que al le parezca en relación a Trump", dijo.

Acuerdos de seguridad y defensa

Por otra parte, en el repaso que hizo de los encuentros con diferentes ministros del Gobierno el secretario Nichols destacó la reunión con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich con quien habló de "estrechar lazos y colaborar" en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. "Esto es algo que se puede lograr con capacitación, recursos y un compromiso con la ley", dijo el enviado de Biden sobre este punto. Así, informó que se acordó avanzar en acuerdos de intercambio de información y capacitación de las fuerzas de seguridad.

"Argentina ya es un aliado importante de Estados Unidos", remarcó Nichols al hablar a su vez de la reunión clave que mantuvo con el ministro de Defensa, Luis Petri. "Hay una relación estrecha en defensa en ejercicios conjuntos, visitas de oficiales y apoyo de Estados Unidos para la modernización de las Fuerzas Armadas de Argentina", dijo el funcionario norteamericano al evaluar las potenciales negociaciones en curso por la compra de los aviones supersónicos de Estados Unidos F-16 para la Fuerza Aérea Argentina.

El ministro de Defensa, Luis Petri recibió al enviado de Estados Unidos

El enviado de Biden no dio muchos detalles de este tema pero subrayó que la reunión con el ministro Petri fue "muy cordial" y dijo que "estoy seguro de que vamos a tener una relación muy estrecha y amistosa".

Nichols estuvo acompañado en cada una de la reuniones de alto nivel con el embajador Stanley y de su encuentro con la canciller Diana Mondino destacó las coincidencias que hubo para que Milei avance en la decisión de Argentina de estrechar lazos con Israel y trasladar la embajada a Jerusalén.

"Nosotros tenemos relaciones estrechas con Israel y estamos contentos con nuestra embajada vecina con de Argentina que ahora estará en Jerusalén". Al evaluar las reacciones del grupo terrorista Hamas sobre este tema y eventuales represalias Nichols fue tajante: "trabajamos conjuntamente para evitar cualquier tipo de atentado terrorista. Siempre hay que mantener la vigilancia en la seguridad y luchar contra el terrorismo".