Milei partió rumbo a Israel: cómo será su agenda espiritual y la visita con el papa Francisco en Italia

En medio del debate y las negociaciones por la ley ómnibus, el presidente Javier Milei comenzará este lunes su segunda gira internacional del año, la cual constará de visitas a Israel e Italia . Allí tendrá encuentros con los respectivos jefes de Estado, Benjamin Netanyahu y Giorgia Meloni; a la vez que se dará la primera audiencia presencial con el papa Francisco.

A excepción de su visita al Foro de Davos en Suiza, se trata del primer viaje internacional que hará en calidad de jefe de Estado para mantener bilaterales con pares de otros países.

La gira ya estaba en diseñándose días antes de que Milei asuma en la Presidencia, a la cual se le buscó impregnar un claro alineamiento con Israel en el marco de la guerra con el grupo terrorista Hamas. Al mismo tiempo, el Presidente tendrá durante estos días encuentros con diferentes rabinos y adoptando también una agenda de carácter espiritual, en el marco de su conversión al judaísmo.

En tanto, la visita a Italia se encuadra con la recomposición de relaciones que el Gobierno busca tejer con el papa Francisco, quien todavía no definió si viajará a la Argentina este año, y el encuentro con la presidenta Meloni, una de las líderes mundiales más reconocidas por la derecha global.

El mandatario libertario llevará consigo una comitiva reducida, la cual será distinta según la etapa del viaje en la que se encuentre. En Israel estará acompañado por la canciller Diana Mondino, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el rabino Axel Wahnish, embajador designado en aquel país. Este grupo se agrandará cuando el libertario arribe a Roma el próximo viernes, dado que se sumarán el jefe de Gabinete Nicolás Posse, el ministro del Interior Guillermo Francos, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el secretario de Culto Francisco Sánchez.

La hiperactiva agenda de Milei en Israel

A pesar de que el país asiático se encuentra en plena guerra, el Presidente decidió viajar en un vuelo de línea de la compañía Alitalia, que partió a primera hora de esta tarde y arribará en el Aeropuerto Internacional de Roma a las 6:10 hora local. Cuatro horas después tomará otro avión para Tel Aviv, el cual contará con un monitoreo y resguardo especial ofrecido por el Estado de Israel para asegurar el trayecto del mandatario argentino .



Efectivizada su llegada al país asiático, Milei visitará el Muro de los Lamentos, donde será recibido por el rabino Shmuel Rabinowitz. Las actividades incluirán firma de libro en camino al Muro, rezo y estudio en Minharot Hakotel con Axel Wahnish, y encendido de vela en conmemoración de los fallecidos en los ataques del 7 de octubre.

Inmediatamente después, los funcionarios visitarán los Túneles del Kotel para luego encontrarse con el presidente Isaac Herzog en la Residencia Oficial en Jerusalén. Esta incluirá una reunión bilateral y otra reunión ampliada de la que participará toda su comitiva.

El miércoles el Presidente se reunirá con empresarios y tendrá una bilateral posterior con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Posteriormente, la comitiva visitará el Museo del Holocausto y luego Milei hará la típica plantación de árbol en "El Bosque de las Naciones del Keren Kayemet LeIsrael", siendo el primer jefe de Estado en realizar esta acción luego del comienzo de la guerra con Hamas.

A continuación, realizarán la visita a la Ciudad Antigua de Jerusalén y el Presidente se trasladará a su hotel a mantener encuentros privados con los empresarios Isaac Assa, Simón Falic y con los rabinos principales de Israel, Itzjak Yosef, David Lau y David Abukatzera.

El jueves será su última jornada completa en Israel. Allí recibirá la bendición del rabino Osher Vai y visitará el kibutz Nir Oz. La comitiva se enfocará en una reunión con familiares de secuestrados por Hamas, de los cuales todavía hay una veintena de argentinos de los cuales se desconoce su estado.

El mandatario nacional ya había adelantado en campaña que su política exterior estaría fuertemente influenciada en un alineamiento con los países de "Occidente" y en particular con Israel.

Desde Gobierno y Cancillería no confirman aún si el Presidente tiene en sus planes la mudanza de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, algo que han hecho un reducido grupo de países liderados por Estados Unidos. En tanto, indican que el viaje de Milei implica una demostración de la importancia que le dará a Israel durante su gestión, la cual también está dada por su conversión al judaísmo que comenzó hace unos pocos años.

El encuentro con Francisco y Meloni en Italia

La comitiva se reunirá con los demás integrantes del Gabinete el viernes en Roma, lugar en el que Milei se alojará sin reuniones informadas hasta el domingo. Será ese día en donde participará de la ceremonia Canonización de María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como "Mama Antula".

El lunes de la semana próxima será la fecha más importante de la gira, ya que mantendrá una audiencia con el papa Francisco, con el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, la presidenta del Consejo de ministros de Italia, Giorgia Meloni, con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella; todos ellos de manera separada.

El encuentro con el Papa se dará una semana después de que la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) advirtiera que "cientos de miles de familias" en el país tienen problemas para "alimentarse bien" y afirmara que "la comida no puede ser una variable de ajuste" , por lo que los comedores comunitarios, entre otras instituciones sociales y religiosas, deben recibir asistencia "sin dilación" para que la situación "no profundice la crisis alimentaria".

Por otro lado, el Papa indicó que no está molesto con las duras críticas que le dedicó Milei antes de llegar a la presidencia. "No me molestaron, las palabras en campaña electoral van y vienen", sostuvo en ese sentido. Al enmarcar el encuentro con el presidente libertario, la relacionó con la canonización de la beata "Mamá Antula", fundadora de la Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires.

"Antes de las canonizaciones es costumbre el saludo con las autoridades en la sacristía. Además, sé que pidió una cita para una entrevista conmigo, así que acepté, nos veremos. Y estoy dispuesto a iniciar un diálogo -de palabra y de escucha- con él, como con todos", expresó al respecto.

Tras los fuertes dichos de Milei en distintos momentos sobre el Papa, al que llegó a calificar como "representante del maligno en la tierra", en noviembre de 2020, al asumir la presidencia viró a una posición conciliadora y lo invitó a visitar su país de origen. Semanas atrás, el Presidente le envió una carta a Papa, que la canciller Diana Mondino le entregó a un emisario del Vaticano, en la cual le transmitía el "filial afecto del pueblo argentino".