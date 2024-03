Fuerte ajuste en jubilaciones: las condiciones para mejorar la fórmula de movilidad

Sin aumentos de emergencia salvo bonos para las prestaciones mínimas mientras la inflación corrió por arriba del 20% mensual promedio, la reducción del gasto en jubilaciones habría sido "equivalente al 43% de la reducción total de gasto real" en el primer bimestre. "En el caso del gasto salarial, la reducción habría sido equivalente al 5% de la reducción total", destacó un análisis sobre el ajuste fiscal en lo que va del año.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) enfatizó que esos números reflejan que "la licuación de jubilaciones y salarios del primer bimestre explica la mitad de la reducción total de gasto primario ejecutada en el periodo".

El resultado está atado a la vigencia de una fórmula de movilidad que corrige los haberes en base a la inflación pasada. Sin embargo, en el Gobierno de Javier Milei habían manifestado la posibilidad de dar aumentos adicionales mientras se discutía un nuevo esquema, algo que no se dio tras el fracaso de la ley ómnibus y que ahora llegaría al Congreso en medio de la negociación del "Pacto de Mayo" con los gobernadores.

Los cambios a la fórmula de movilidad tienen que pasar por el Congreso

Sin ayudas adicionales para los adultos mayores, la fórmula actual "ha provocado un deterioro significativo del poder adquisitivo de los jubilados en los primeros meses del año", indica Nadín Argañaraz, titular de IARAF. En ese sentido, remarca que "un jubilado con la mínima va a terminar marzo con una pérdida de poder adquisitivo del 43% respecto al mismo periodo del año 2023". La contracara de " semejante pérdida de poder adquisitivo es una baja importante del gasto real en jubilaciones y por esa vía del total de gasto".



"La licuación de jubilaciones y salarios del primer bimestre explica la mitad de la reducción total de gasto primario ejecutada en el periodo", indicó el análisis del IARAF

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pasó por Buenos Aires para verificar la viabilidad del plan de Javier Milei y en su análisis final Gita Gopinath, la número 2 del organismo, dejó una clara advertencia: "dados los costos de estabilización a corto plazo, son esenciales esfuerzos sostenidos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones, así como para garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras".

También la directora del Fondo Kristalina Georgieva le reclamó al ministro de Economía Luis Caputo mejorar ingresos de los sectores vulnerables en Brasil. Janet Yellen, del Tesoro de EE.UU., hizo lo mismo en el marco de una bilateral durante la reunión del G20 en San Pablo.

Caputo presiona para cambiar la fórmula. "Si seguimos con el juego político de seguir queriendo hacer uso de la jubilación y más con lo que hemos visto con la ley (de Bases, conocida como ómnibus) , más se demora esto . Mientras tanto vamos a seguir dándole un bono y tratar de proteger la capacidad de compra", había dicho el ministro antes de anunciar el bono de $ 70.000 que fue solo para las prestaciones mínimas.

El poder adquisitivo para el resto de las jubilaciones se pulveriza. "Me parece que me están licuando la jubilación", escribió en redes el economista y ex viceministro de Economía Carlos Rodríguez, quien fuera asesor de Milei. "Acabo de cobrar mi jubilación de febrero. Es el mismo monto que el de enero y que el de diciembre (descontando aguinaldo). Me parece que me están licuando la jubilación. Con razón dicen que tienen superávit fiscal", enfatizó, a la vez que se preguntó: "¿es esa la manera de reducir el gasto público que recomienda el manual de economía austríaca?



Ajuste para las infancias

Una de las premisas que sostiene el FMI en los programas con la Argentina es que se direccionan más recursos a la población de adultos mayores que a las infancias, donde 6 de cada 10 chicos son pobres según los datos de Unicef. El Gobierno justifica recortes presupuestarios aludiendo a la necesidad de reducir la pobreza infantil.

Sin embargo, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala que además de la reducción del 38% en Anses, organismo responsable de la Seguridad Social, los ajustes en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia son del -7%, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales -46% y el Inadi, con cierre anunciado, del -36%. En el Sedronar la baja es de 6%.

Por programas, además, hay un fuerte impacto del recorte en los que están vinculados a infancias en situación de vulnerabilidad social: el Programa 1.000 días de la Anses, y el Plan Nacional de Primera Infancia, del ex- Ministerio de Desarrollo Social, actual Ministerio de Capital Humano. "Estos programas reportan ajustes de 74% y 95% respectivamente", enfatizó CEPA, mientras que "en el caso de las Asignaciones Familiares, también se observan recortes de 21%, al igual que en las Prestaciones Previsionales (-43%)".

Nueva fórmula de movilidad

En el Gobierno buscan enviar una nueva fórmula y la oposición también trabaja en propuestas "superadoras" para la actualización de jubilaciones y pensiones. Milei irá más allá incluso según anticipó en la Asamblea el viernes pasado: busca que vuelva el sistema privado que en los '90s fueron las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP), con opción por el sistema de reparto (estatal) o privado, como en ese momento.

Aumento para jubilados: diputados discuten una nueva ley de movilidad de ANSES, ¿de qué se trata?

"El Congreso Nacional debería tratar y sancionar de manera urgente una nueva regla de movilidad, que no solamente corrija lo perdido en el año, sino que evite una pérdida en lo que resta del año", indicó Argañaraz, que en ese marco agregó que "el objetivo saludable de alcanzar el equilibrio fiscal debe incorporar otras potenciales fuentes de financiamiento como el gasto tributario, es decir las exenciones y beneficios tributarios que tienen determinadas actividades".

La gestión de Sergio Massa había incorporado en el Presupuesto que no se trató para 2024 un análisis sobre el gasto tributario que podía aportar una mejora de ingresos por el 2,3%/PBI. En su esquema para ajustar 5% del PBI, Caputo había propuesto ingresos alternativos a partir de un nuevo blanqueo mientras que entre los "transitorios" está la suba generalizada del impuesto PAIS a importaciones para sostener recaudación.

"La discusión debe ser amplia. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales deben acordar el mejor conjunto de instrumentos para llegar al equilibrio fiscal consolidado, garantizando que los jubilados que aportaron toda su vida dejen de sufrir tan elevada pérdida de poder adquisitivo. El Pacto de Mayo representa una oportunidad significativa", agregó en la antesala a la discusión con los gobernadores.