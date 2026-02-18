El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ratificó que continuará con sus políticas apuntadas a consolidar un alivio fiscal al sector productivo, al tiempo que buscará una reforma del sistema previsional. Además, proyecta para 2026 el mayor presupuesto de infraestructura vial de la historia reciente en la provincia. Frigerio presentó un balance de los primeros dos años de gestión y trazó los ejes centrales para 2026: consolidar el orden logrado, profundizar el desarrollo y proyectar el futuro de la provincia. “El Estado no puede ser un freno para quienes producen, invierten y generan empleo”, dijo y ratificó que Entre Ríos continuará bajando impuestos para sostener el trabajo privado y mejorar la competitividad. El mandatario afirmó que prácticamente toda la industria entrerriana se encuentra exenta de Ingresos Brutos o con alícuotas mínimas y que más del 90% de los productores primarios registran una alícuota cero. Además apuntó a una exención impositiva a nuevas inversiones por al menos 15 años, con posibilidad de extenderlo a 20. “El Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones ya comprometió 200 millones de dólares y casi 2.000 nuevos empleos”, aseguró. Uno de los anuncios más relevantes fue la confirmación del envío a la Legislatura de un proyecto de reforma del sistema previsional provincial. Frigerio recordó que al asumir la Caja de Jubilaciones proyectaba un déficit superior al 50% y que, si bien hoy se redujo significativamente, es un sistema que “mantiene un problema estructural que debe resolverse”. “Después de décadas de postergaciones, vamos a modernizar el sistema previsional para garantizar el 82% móvil de manera sostenible”, afirmó. Además, en materia de salud, el gobernador también destacó la decisión de intervenir y reorganizar la obra social provincial, que atravesaba una situación financiera crítica. La medida ya generó un ahorro superior a 1.250 millones de pesos en cargos de conducción. Frigerio confirmó que la provincia proyecta para 2026 el mayor presupuesto de infraestructura vial de la historia reciente. Con financiamiento internacional superior a 300 millones de dólares, se avanzará en la repavimentación de rutas estratégicas y la circunvalación de Nogoyá, entre otras. “Vamos a terminar el mandato con el 100% de las rutas y caminos abandonados intervenidos”, ratificó. El gobernador repasó además los principales logros de gestión: como la eliminación de gastos reservados y reducción de cargos políticos, la reducción del peso de la deuda y mejora en la calificación crediticia y el crecimiento de exportaciones provinciales cercano al 90%. Sin mencionar directamente a las gestiones anteriores, el discurso marcó un contraste claro con décadas anteriores. “Había que hacer lo que durante años nadie quiso hacer”, señaló el mandatario al recordar que la primera etapa de su gobierno fue enfrentar desequilibrios estructurales acumulados durante más de dos décadas. “La vara sube cuando los avances dejan de ser excepciones y pasan a ser reglas”, expresó ante la Asamblea Legislativa.