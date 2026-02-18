A horas del crucial tratamiento en Diputados del proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa emitieron un comunicado en el que piden cambios en las relaciones del trabajo pero con otros objetivos distintos a los que propone Javier Milei. “Manifestamos nuestro pleno rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional y llamamos a las distintas fuerzas políticas a votar en contra de esta iniciativa”, sostuvieron. El escrito fue presentado en sociedad y de forma coordinada por Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfran (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Súarez (Santiago del Estero). Los mandatarios ya se habían manifestado con anterioridad y mantuvieron encuentros y reuniones conjuntas con la cúpula de la Confederación General del Trabajo. Con los dirigentes sindicales también hablaron en clave política para darle nuevo impulso al peronismo. “La legislación laboral debe actualizarse frente a los cambios tecnológicos, productivos y sociales que atraviesan nuestras sociedades. Sin embargo, ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones, si no, por el contrario, a reconocer nuevas garantías en un mercado laboral crecientemente inestable”, escribieron. Para los mandatarios la propuesta oficial “debilita derechos individuales y colectivos en un contexto nacional y mundial de creciente incertidumbre laboral”. El grupo aclara que no se oponen al cambio sino a “este paquete de cambios, que nada tiene de moderno sino que simplemente consolida la desprotección”, y agregan que “no generará más empleo ni promoverá la formalización; por el contrario, facilitará despidos, reducirá estándares de protección y trasladará riesgos e incertidumbre hacia los trabajadores”. Los gobernadores peronistas añadieron que “para crear trabajo, en un mundo hoy proteccionista, hace falta emprender políticas federales de desarrollo e industrialización”. “Convocamos a todas las fuerzas políticas a defender un activo central de la sociedad argentina: el sistema de derechos sociales y laborales construido a lo largo de décadas con el aporte de distintos espacios políticos y actores sociales”, concluyeron.