Francos busca apoyo en el Senado para avanzar con las vacantes en la Corte

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, visitará esta tarde el Senado para reunirse con los presidentes de las bancadas "dialoguistas" y, de la misma manera que lo hizo ayer con los Diputados, medir el apoyo que puede haber en la Cámara alta a las pretensiones del Ejecutivo respecto de las sesiones extraordinarias que se desarrollan por estos días.

Fuentes oficiales confirmaron que la actividad se realizará en el Salón Gris de la presidencia del Senado y que, además de los titulares de los bloques, estará presente Victoria Villarruel, vicepresidenta en Ejercicio de la Primera Magistratura por el viaje de Javier Milei al foro de Davos.

Ayer, Francos se reunió en Casa Rosada con los titulares de las bancadas del PRO, de la UCR, del MID y del oficialismo de la Cámara baja y fijó una agenda de trabajo que supone sesiones en la primera y segunda semana de mayo, con la modificación de las PASO como tema casi excluyente.

En el Senado son, en principio, dos temas a tratar: el pliego para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia (que necesita de una mayoría especial que sólo se alcanzaría con el acuerdo del Kirchnerismo) y la ley anti-mafia , que tiene media sanción, pero que necesita de todos los votos posibles de los dialoguistas, ya que los bloques de Unión por la Patria amenazan con bloquear la sesión si el Gobierno no trata el presupuesto.

En declaraciones a la prensa de esta mañana, Francos, reconoció que se está "lejos de una posibilidad de acuerdo" con el kirchnerismo por el tema de la Corte y dijo que es una "posibilidad" que el Presidente nombre un juez por decreto.

"Está claro que la Constitución Nacional posibilita eso, en el caso de que no hubiera sesiones, pero no es la intención del presidente. Lo que quiere es que la Corte pueda funcionar y que no tenga tantos años de demora para tratar temas importantes. Es una posibilidad que existe, pero es una decisión del Presidente, no puedo adelantar nada", manifestó.

En la misma línea, aseguró que, además que se tienen que resolver el tema del Procurador General de la Nación y la designación de los 150 jueces federales, "que también se necesitan un acuerdo en el Senado".