Fondos buitre quieren embargar una mansión argentina en Washington donde vivió el autor de "Matilda"

El fondo de inversión Bainbridge, un acreedor de bonos en default y que tiene fallos a su favor en las sentencias contra la República Argentina , busca embargar un lujoso edificio en desuso en Washington DC con una rica historia literaria. Otros fondos se sumarían al intento de embargo de activos.

"Bainbridge insiste con embargar inmueble del Estado abandonado en Washington ", detalló el especialista en deuda soberana y latinoamericana, titular de Latam Advisors, Sebastián Maril. Y agregó que fondos como "Attestor, Titan, TIG y otros también buscan embargar activos".

" Argentina tiene un gran problema con sentencias firmes y probablemente tenga más problemas en el futuro con juicios abiertos y sin resolución . Hoy, cuatro beneficiarios de sentencias buscan, de alguna manera, cobrar", agregó Maril sobre el reclamo judicial que la Argentina deberá responder en 20 días.

El edificio de la embajada argentina en Washington, del que es vecina la propiedad que se busca embargar

Entre demandas abiertas y cerradas, la Argentina tiene una gran cantidad de juicios en el exterior que podría generar embargos de bienes o pagos forzados por medidas cautelares . Entre los bonistas que no aceptaron las ofertas que hizo la Argentina en 2005, 2010, y tras el fallo del juez Thomas Griesa que llevó a Mauricio Macri a desembolsar u$s 9300 millones -en 2016-, algunos continuaron negociando con el país para cobrar los títulos defaulteados en 2001.



El reclamo de Bainbridge Fund es por u$s 93 millones . A este fondo buitre se suman Attestor Master Value por u$s 68 millones ; Trinity Investments por u$s 163,4 millones ; Titan Corsortium con u$s 325 millones. El minorista Beltramo cobró hace un mes u$s 2 millones.



cómo es la lujosa propiedad

La mansión de estilo parisino en Kalorama Heights tiene una fachada de piedra blanca y salones amplios, con techos ultra-altos, ventanas palladianas, chimeneas y pisos de madera, con un ascensor y garage para dos autos. El mercado de real estate la describe como un edificio cinco estrellas que necesita "TLC", un cuidado amoroso y tierno según la expresión en inglés.

La propiedad e stá ubicada a cinco cuadras de la embajada argentina en Dupont Circle y está valuada en alrededor de u$s 3,5 millones en el mercado aunque no está en venta. Lo estuvo, sin embargo, en un breve período de tres meses en 2018, por un precio mucho más bajo de lo que marca hoy el mercado, listada en u$s 2,5 millones con la aclaración de que necesita costosas refacciones.

Bajo la gestión argentina, el edificio fue la residencia del attaché militar en Washington. Pero antes la mansión terminada en 1911 estuvo del editor de diarios Charles Edward Marsh, quien vivió allí alrededor de 1940, según detalla el sitio Curbed. Estuvo a cargo de una serie de periódicos en Texas y también fue editor de The Post .