El fantasma de Griesa: cuáles son y cuánto suman las demandas pendientes contra Argentina

Un nuevo fallo de la Justicia de Estados Unidos tensiona las reservas de Banco Central. La semana pasada se desembolsaron u$s 2 millones por un nuevo fallo y se suma la demanda de Titan Corsortium por u$s 325 millones por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas y otro reclamo por la pesificación de Aguas.



Entre demandas abiertas y cerradas, la Argentina tiene una gran cantidad de juicios en el exterior que podría generar embargos de bienes o pagos forzados por medidas cautelares . Entre los bonistas que no aceptaron las ofertas que hizo la Argentina en 2005, 2010, y tras el fallo del juez Thomas Griesa que llevó a Mauricio Macri a desembolsar u$s 9300 millones -en 2016-, algunos continuaron negociando con el país para cobrar los títulos defaulteados en 2001.

Entre los casos judicializados se destacan las querellas de Attestor Master Value por u$s 68 millones ; Trinity Investments por u$s 163,4 millones ; Bainbridge Fund de u$s 93 millones ; Titan Corsortium con u$s 325 millones (Aerolíneas) y, un inversos minoristas, Beltramo que cobró este lunes 2 millones de dólares.

Algunos fondos siguieron adelante con demandas contra la Argentina tras la resolución con los holdouts en 2016

La causa por la deuda impaga a acreedores de la argentina se dirimía en Estados Unidos desde el 2006 y fue resuelta tras el acuerdo de pago por 1,9 millones de euros (cerca de u$s 1,93 millones).

Descontando el resarcimiento que fue abonado pocos días atrás a Beltramo, la deuda externa con acreedores privados asciende a u$s 300 millones. También se dirime en EE.UU. el caso de Titan Corsortium por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas por u$s 325 millones.

la herencia de griesa

El último fallo de la jueza Loretta Preska, heredera de Griesa, puede representar "poco" al mirar la deuda total pero significa una importante erogación para un país con reservas en rojo y, más aún, si se piensa en el precedente que sienta este fallo frente al resto de las demandas en curso.

En ese sentido, Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors, explicó que Beltramo consiguió el acuerdo "luego de amenazar al Gobierno con embargar activos de la República Argentina en la sucursal del Banco Nación en Nueva York".

Además, agregó que "hay 3 fondos que están buscando activos en Estados Unidos para embargar ya que aún no han logrado cobrar sus sentencias y son montos muy superiores".



El juez Thomas Griesa estuvo a cargo de los juicios contra la Argentina en Manhattan tras el default

En término de rendimientos, lo que señaló Maril es que el acuerdo en 2016 hubiese representado 1.2 millones de dólares, lo que marca una diferencia a favor del demandante de u$s 800 mil en un plazo de 6 años. "Aquellos que aguantaron y continuaron peleando a la República Argentina para cobrar una sentencia que no fue la acordada con el juez Griesa, terminaron ganando un poco más", aseguró el analista.



cuentas pendientes

La lista de pendientes tiene algunas salvedades, por un lado existen bonos que fueron defaulteados y, en conjunto, suman u$s 300 millones a los que se agrega la demanda de Titan Corsortium que surge de la nacionalización de la línea aérea de bandera nacional.

La empresa tiene fallo favorable en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que depende del Banco Mundial, por u$s 340 millones y, frente a la negativa de pago, inició un proceso de embargo en activos que aún no ha encontrado en el estado de Delaware, en EE.UU.

En el caso de los bonos, Maril señaló que Bainbridge Fund es un "venture capital" de la ciudad de Washington que está intentando embargar un inmueble de la Argentina que está en desuso y está valuado en 35 millones de dólares, lo que representa una porción de los 93 millones en disputa .

Luego, Attestor Master Value un fondo norteamericano que comenzó a embargar activos que tiene la Argentina en la Reserva Federal de Nueva York y, por último, se suma la italiana Impreglio que intenta cobrar un fallo del CIADI por la "pesificación asimétrica" de 2001 de los contratos de Aguas de la provincia de Buenos Aires.

"Argentina tiene muchos pedidos de embargo, se cerró sólo uno pero los más grandes quedan abiertos", dijo Maril y respecto a los resultados de las demandas en curso destacó que "cada caso es diferente".

"En el caso de Argentina que tiene reservas líquidas y tal vez disponibles por debajo de los u$s 1.000 millones, entregar un tercio es prácticamente inaceptable"

"En el caso de Argentina que tiene reservas líquidas y tal vez disponibles por debajo de los u$s 1.000 millones, entregar un tercio es prácticamente inaceptable, por eso, por más que haya precedentes el país va a pelear y postergar hasta que pueda realmente pagar, aunque, cuanto más lo posterga corre el riesgo de que más activos sean embargables".

En ese sentido, el especialista aclaró que tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri durante sus gestiones "aseguraron que Argentina tenga muy pocos activos en el exterior que se puedan demandar porque sabían que en el futuro este momento llegaría".