“La misión técnica del FMI encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi concluyó su visita a Buenos Aires en el marco de la segunda revisión del programa y la consulta del Artículo IV”, dijeron desde el organismo. Además, destacaron que se registraron “muy buenos avances en las conversaciones, que continuarán en los próximos días”. Anticiparon que darán más información en los próximos días. También marcaron que se reunieron con distintos interlocutores “para conocer su visión sobre las perspectivas económicas”. El equipo técnico estuvo en la ciudad una semana y mantuvo reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, su vice Vladimir Werning, además de otros funcionarios de Economía y el representante de Argentina en el FMI, Leonardo Madcur. Según pudo saber El Cronista, las reuniones se dieron principalmente en el Banco Central, a excepción de los últimos dos días, cuando los funcionarios estuvieron en el Palacio de Hacienda. El equipo económico se mantiene optimista con que la revisión se aprobará, a pesar de no haber cumplido la meta de acumulación de reservas. noticia en desarrollo.