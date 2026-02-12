El Banco Central pisó el acelerador en el mercado libre de cambios y se alzó con u$s 141 millones. Entre el miércoles y hoy sumó $ 355 millones para fortalecer las reservas, aumentando el ritmo de compras con respecto a las ruedas previas. Sin embargo, las tenencias internacionales brutas cayeron u$s 251 millones y cerraron en u$s 45.056 millones. Desde que comenzó el programa de compra de reservas, el pasado 5 de enero, ya embolsó u$s 2047 millones. La entidad conducida por Santiago Bausili aprovechó la continuidad de la calma cambiaria para fortalecer su poder de fuego. El dólar mayorista cayó este jueves 0,8% y cerró a $ 1394, rompiendo la barrera de los $ 1400. El desplome del dólar y las compras del Central se dan en un contexto donde hay una amplia oferta de dólares, fundamentalmente por emisión y liquidación de Obligaciones Negociables y exportaciones del agro, y una débil demanda de divisas. “Las intervenciones en el MLC inyectaron alrededor de $ 2,7 billones al sistema desde fin de diciembre del año pasado. Pero la base monetaria cayó en el acumulado del año ($ 1 billón hasta el 9 de febrero inclusive), de modo que, al menos hasta aquí, no hubo acumulación de reservas por remonetización, sino más bien compra de dólares del BCRA y esterilización con deuda del Tesoro“, consignó la consultora 1886 en un informe. Ante un dólar mayorista que cae 4,3% en lo que va del año, el mercado se pregunta si el Central saldrá a ponerle un piso, acelerando el ritmo de compra de divisas, o si lo dejará correr. “No creo que salga masivamente a sostener el tipo de cambio, porque sabe que son dólares financieros, que no son dólares que están entrando por un excedente comercial”, aseguró a El Cronista el economista Christian Buteler. “Tenemos también que recordar que lo que hoy vemos como una sobre oferta, mañana puede ser demanda, porque tenés que empezar a pagar los créditos que hoy estás tomando”, agregó. Otra forma que podría utilizar el Tesoro para evitar una excesiva apreciación del tipo de cambio es bajar las tasas en las próximas licitaciones, para que las estrategias de carry trade no sean tan atractivas. La contracara de esa medida sería una reacción del tipo de cambio, que pondría presión al proceso de desinflación.