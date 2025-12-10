El sistema de seguridad social en Argentina contempla diversos regímenes previsionales para brindar una cobertura integral a personas cuyas realidades particulares inciden directamente en su trayectoria laboral y en la calidad de vida.

En este contexto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) brinda un respaldo económico vitalicio bajo condiciones especiales.

Esta prestación se enmarca en la Ley 27.675, la cual garantiza el derecho a una cobertura previsional para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C. La ley estableció dos vías de acceso: una Jubilación Especial de carácter contributivo y una Pensión No Contributiva (PNC) para quienes no poseen la totalidad de los años de aporte.

ANSES: ¿quiénes pueden pedir la Jubilación Especial?

Este beneficio está destinado a quienes logran acreditar el diagnóstico y la cantidad mínima de años de aportes al sistema previsional. Una vez que se comienza a percibir esta jubilación especial, la misma es incompatible con el trabajo en relación de dependencia o autónomo.

Requisitos clave para la jubilación especial

El acceso a la jubilación especial requiere cumplir con tres condiciones fundamentales:

Edad mínima: El solicitante debe tener 50 años de edad cumplidos al momento de iniciar el trámite.

Años de aportes: Es necesario acreditar 20 años de servicios con aportes al sistema.

Antigüedad del diagnóstico: La persona debe certificar 10 años de antigüedad en el diagnóstico de VIH y/o Hepatitis B y/o C.

La Ley permite compensar la falta de años de servicio con un exceso de edad, una facilidad clave para garantizar el acceso al beneficio.

Pensión No Contributiva (PNC): la alternativa sin aportes

Para aquellas personas que acreditan el diagnóstico pero no cumplen con los 20 años de aportes necesarios para la jubilación, la Ley 27.675 creó una Pensión No Contributiva (PNC) de carácter vitalicio, enfocada en la protección social.

Requisitos para la PNC, según la Ley 27.675

Diagnóstico acreditado: Ser persona con VIH y/o Hepatitis B y/o C.

Edad: Ser mayor de 18 años.

Residencia: Ser argentino (nativo o naturalizado) o extranjero con residencia permanente.

Evaluación socioeconómica: Se debe aprobar una evaluación que determina la situación de vulnerabilidad social, verificando Salario Mínimo Vital y Móvil). : Se debe aprobar una evaluación que determina la situación de vulnerabilidad social, verificando que los ingresos no superen ciertos límites establecidos (vinculados al).

Monto y compatibilidad de la PNC

El monto de esta PNC equivale al 70% del haber mínimo de la jubilación garantizada. A diferencia de la jubilación especial, la PNC es compatible con el trabajo en relación de dependencia o por cuenta propia.

¿Cómo iniciar el trámite en ANSES?

Para solicitar cualquiera de estos beneficios no se necesita turno previo para la primera atención. Debés acercarte a la oficina de ANSES más cercana.