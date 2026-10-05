La desaceleración de la inflación enfrenta una nueva prueba en septiembre. Después del dato de agosto, que llevó el IPC oficial a su nivel más bajo en 14 meses, el anticipo de Orlando J. Ferreres & Asociados muestra un cambio de dirección en los precios y vuelve a poner el foco sobre algunos de los rubros que más impactan en el consumo cotidiano.

La señal aparece antes de que el INDEC publique el dato oficial, previsto para el 13 de octubre. El relevamiento privado vuelve a ubicar la inflación mensual por encima del registro de agosto y, al mismo tiempo, encuentra una aceleración en la medición núcleo, uno de los indicadores que el equipo económico sigue para evaluar la dinámica más persistente de los precios.

El movimiento también coincide con algunas señales que aparecieron durante septiembre en las mediciones de alta frecuencia. En particular, los relevamientos de alimentos y bebidas mostraron una recuperación de los precios hacia el cierre del mes, después de la moderación que habían registrado durante agosto.

Inflación de septiembre 2026: qué anticipó Ferreres para el IPC

Según la estimación de Orlando J. Ferreres & Asociados, la inflación de septiembre fue de 2,1% mensual. El IPC-OJF también registró un aumento interanual de 30,8%.

La cifra implica un rebote respecto del 1,7% que informó el INDEC para agosto, el registro mensual más bajo en 14 meses. El organismo estadístico había destacado entonces que la inflación volvía a ubicarse por debajo del 2% y que la inflación núcleo había sido de 1,8%.

Con la estimación de Ferreres, la inflación general acumuló 22,6% en los primeros nueve meses del año.

El dato todavía no es el definitivo: el IPC-OJF mide el Gran Buenos Aires, mientras que el INDEC calcula el IPC nacional. Pero funciona como una de las primeras referencias privadas sobre cómo evolucionaron los precios durante septiembre.

Inflación núcleo: el indicador que vuelve a mirar el Gobierno

La señal más relevante aparece en la inflación núcleo. Ferreres estimó una variación mensual de 1,3%, con un aumento interanual de 27,5% y un acumulado de 19,2% en lo que va del año.

El número todavía quedó por debajo del 2,1% del nivel general, pero la comparación con el informe anterior cambia la lectura. En agosto, Ferreres había estimado una inflación núcleo de apenas 0,7%. Ahora, el indicador prácticamente duplica ese registro.

La trayectoria reciente permite ver con mayor claridad el movimiento. La núcleo había sido de 1,4% en mayo, 2,1% en junio, 1,6% en julio y 0,7% en agosto, según los relevamientos de Ferreres. En septiembre, vuelve a subir a 1,3%.

No se trata, por lo tanto, de un regreso a los niveles más elevados de los meses anteriores, pero sí de una señal menos favorable que la que había dejado agosto.

La desaceleración de los precios de fondo pierde fuerza.

Alimentos y bebidas: el rubro que vuelve a presionar

La medición de Ferreres también mostró presión en alimentos y bebidas, en línea con la señal que había venido siguiendo LCG durante septiembre. Según el IPC-OJF, el rubro subió 2,3% y explicó 0,8 punto porcentual del 2,1% de inflación general estimada para el mes.

La incidencia explica buena parte del resultado del IPC-OJF. Transporte y comunicaciones, por ejemplo, aumentó 2,5% y tuvo una incidencia de 0,4 punto, mientras que Salud subió 2,4% y aportó 0,2 punto.

El dato de alimentos también permite conectar la estimación mensual de Ferreres con los relevamientos de alta frecuencia de LCG. Durante septiembre, esa consultora detectó una aceleración de los precios de alimentos y bebidas hacia el cierre del mes: el promedio móvil de cuatro semanas llegó a 4,2% en la última medición y la variación semanal fue de 0,8%.

Ese comportamiento ofrece una señal distinta de la que había dejado agosto, cuando el INDEC informó que alimentos y bebidas no alcohólicas habían subido 1,7%, en línea con el nivel general.

La diferencia entre ambos momentos es relevante porque alimentos y bebidas tienen un peso elevado dentro de la canasta y, por lo tanto, cualquier aceleración en ese rubro puede tener un impacto considerable sobre el IPC.

Qué rubros subieron más, según Ferreres

El capítulo que encabezó las subas de septiembre fue Bienes varios, con un aumento de 4,4%, seguido por Educación, con 2,8%.

Más atrás quedaron Transporte y comunicaciones, con 2,5%, y Salud, con 2,4%.

En el resto de los capítulos, Equipamiento y funcionamiento del hogar subió 1,6%, Esparcimiento aumentó 1,5%, Indumentaria avanzó 0,8% y Vivienda registró una variación de 0,5%.

Los precios estacionales tuvieron una suba de 5,8% mensual, mientras que los regulados aumentaron 2,2%.