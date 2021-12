Fernanda Vallejos pretende que el FMI indemnice a la Argentina por el préstamo a Mauricio Macri

Fernanda Vallejos, la economista ultra kircherista, reclamó que el FMI indemnice a la Argentina "por los daños ocasionados" debido al fracaso y la fuga de divisas, tal como reconoció el Fondo, que derivó del préstamo a Mauricio Macri.

"El pueblo argentino está reclamando justicia. El FMI debe reparar, indemnizar a la Argentina por los daños generados", sentenció Vallejos.



El FMI reconoció que el programa que implementó Mauricio Macri "no cumplió con los objetivos" de restaurar la confianza en la viabilidad fiscal y externa de la Argentina.



Fernanda Vallejos calificó de "estafa" el desembolso de u$s 44.500 millones que el FMI le prestó Macri en 2018. Y recalcó que "al reconocer la fuga", el organismo internacional se "autoinculpó" porque "no hizo nada" para que Mauricio Macri frene la salida de capitales.



En un extenso informe de 132 páginas, el Fondo apuntó contra una decisión central del equipo económico liderado por Nicolás Dujovne, ministro de Economía en 2018, "por apostar al ajuste fiscal y el control del dólar sin reestructurar la deuda ni restaurar el cepo cambiario antes de las elecciones primarias de 2019".



Fernanda Vallejos pide que el Fondo le pague a la Argentina

Fernanda Vallejos, economista jefa de la Fundación Proyecto Económico y referente de la agrupación Soberanxs liderada por Amado Boudou, planteó que el Fondo tiene "co-responsabilidad" en la fuga de los u$s 44.500 millones que el organismo le desembolsó al ex presidente Mauricio Macri en 2018, como parte de un crédito de u$s 57.100 millones.

"A estos señores del FMI ningún informe ex post, como lo hacen siempre después de cada estafa, los absuelve de su co-responsabilidad. No queremos informes que digan lo que sabemos desde el momento en que ocurría mientras no hicieron lo que su estatuto manda para evitarlo", publicó la ex diputada nacional del Frente de Todos en su cuenta de Twitter.



"El pueblo argentino lo que quiere es justicia. Quita de capital, plazos, tasas, en función de lo que una auditoría establezca que efectivamente corresponde pagar".

E insistió en la exigencia de Soberanxs de que el FMI responda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) "y nos indemnice por los daños ocasionados". El préstamo que recibió la Argentina en junio de 2018 fue el más grande en la historia del organismo y recibió el apoyo del board del G7.



La economista fue un paso más allá al señalar que "las pretensiones de cobro no están en proporción con su accionar criminal, como cómplice y partícipe necesario de este latrocinio que permitió que un puñado de especuladores financieros se llevaran los dólares del país".



los argumentos de Fernanda Vallejos para reclamar que el FMI indemnice a la Argentina

Para Fernanda Vallejos, "el FMI estaba perfectamente al tanto de cada movimiento cambiario que ocurría en la Argentina, tenían una oficina instalada a esos efectos. No hacía falta más que leer las estadísticas cambiarias del Banco Central que se actualizan mensualmente, como lo hacíamos todos, para saber, en tiempo real lo que ocurría ".

A principios de diciembre, la Comisión de Finanzas de la agrupación Soberanxs presentó un documento que enumera "las violaciones" que cometió el Fondo al "incumplir con sus normas estatutarias". Y denunció que " a través de sus acciones y omisiones, permitió que los fondos desembolsados no fueran utilizados para su objetivo específico".

Otros argumentos de Vallejos para pedir que el FMI indemnice a la Argentina:

" Fue una trampa para asegurarse el control sobre nuestra política económica , el diseño de nuestro patrón de desarrollo y el alineamiento con los Estados Unidos en materia de política exterior ".

para asegurarse el , el diseño de nuestro patrón de desarrollo y ". "El FMI reconoce la fuga, y reconoce que el gobierno de Macri debió imponer medidas de regulación cambiaria. Pero, así como el estatuto constitutivo del FMI, prohíbe que los recursos del FMI sean destinados por los países a financiar la fuga, también obliga al organismo, si se presenta esa situación, a llamar la atención del gobierno e instalarlo a adoptar las medidas adecuadas y, si no lo hace, a sancionarlo. El FMI no hizo nada de esto".

"El FMI es el protagonista central de esa historia que una y otra y otra vez se repite, junto con los gobiernos locales. El pueblo argentino está reclamando justicia. El FMI debe reparar, indemnizar a la Argentina por los daños generados. Aquí nosotros somos la víctima . No quieren quitas, ni plazos, ni tasas. ¿Por qué deberíamos permitir que se paren en lugar de exigir cuando son ellos los que están en falta ?".

. No quieren quitas, ni plazos, ni tasas. ¿Por qué deberíamos permitir que se paren en lugar de exigir cuando ?". "De los laberintos se sale por arriba. Para mí, por arriba, es agotar todas las instancias para que se haga justicia, en tribunales locales y ante la Corte Internacional ".